الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الدوري لمجمع اللغة العربية بالشارقة
سلطان القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجمع اللغة العربية بالشارقة (وام)
10 مايو 2022 02:09

الشارقة (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، الاجتماع الدوري للمجمع وذلك في مقره بالمدينة الجامعية في الشارقة. 
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بأنشطة وجهود المجمع في تنفيذ اختصاصاته الرئيسية للحفاظ على اللغة العربية ودعم كافة مجالاتها وأركانها. 
واعتمد صاحب السمو الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة عدداً من المشروعات الجديدة، التي سيعمل على تنفيذها المجمع بالتنسيق مع الشركاء من المؤسسات المعنية باللغة العربية من مختلف أقطار العالم. واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول سير العمل في المجمع وشؤونه الإدارية المتنوعة حرصاً على توفير البيئة المحفزة للعاملين فيه، وتوفير الخدمات اللازمة لتأدية أدوارهم، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة.

  • سلطان القاسمي لدى وصوله إلى مقر مجمع اللغة العربية بالشارقة
    سلطان القاسمي لدى وصوله إلى مقر مجمع اللغة العربية بالشارقة

وتضمن الاجتماع مناقشة سبل دعم مجامع اللغة العربية في سبيل تحقيق التكامل بين المجامع اللغوية للنهوض بلغة الضاد، والعمل على تعزيز انتشارها العالمي، وللخروج بأفضل المنجزات على مستوى إصدارات المعاجم والدراسات والبحوث. وبحث الاجتماع دعم جهود اللغة العربية في القارتين الأفريقية والأوروبية، بالتزامن مع الانتشار الكبير للغة في الكثير من الدول والإقبال عليها من قبل مختلف الأفراد والمهتمين. 
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على آخر المستجدات في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، الذي كان سموه قد أطلق الأجزاء الـ17 الأولى منه في نوفمبر الماضي خلال افتتاح النسخة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ووجه بالحرص على إنجاز أكبر قدر ممكن خلال الفترة القادمة مع الحفاظ على دقة التأريخ والتوثيق. 
وناقش الاجتماع خطط تطوير مجلة «العربية لساني» التي يصدرها المجمع من حيث المحتوى المعرفي واللغوي وتنويع المجالات والأساليب اللغوية والإعلامية. حضر الاجتماع محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور أمحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة.

الإمارات
سلطان القاسمي
الشارقة
مجمع اللغة العربية
آخر الأخبار
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
اليوم 17:46
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
عملية "قصب السكر"
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©