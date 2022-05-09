ميسون صقر: أشرف بـ«جائزة الشيخ زايد» كأول كاتبة إماراتية تنالها في فرع الآداب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشاعرة والروائية الإماراتية ميسون صقر اعتزازها وفخرها كأول إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد فرع الآداب لعام 2022، وقالت في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: لهذه الجائزة وقع مختلف لي كإماراتية، إذ تحمل اسم شخصية عربية أصيلة أسست لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، شخصية تاريخية خالدة ندين لها ولباقي الآباء المؤسسين، ولصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ولأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بالفضل لوجودنا بهذه القوة على خريطة الواقع العالمي، ومساندة المجتمع المدني والإنساني والعالمي، حيث تظل دولتنا سباقة في مساندة المجتمعات لتجاوز أزماتها ومواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية، مؤمنة بأن ذلك واجب عليها، مستنة فكرة المراعاة والفزعة (وتعني نصرة الضعيف ومساندته)، والاهتمام بأن تكون الإمارات بلد الإنسانية بمعناها الوسيع، تقوم بدورها على أكمل وجه، حاسمة وقادرة دون دويّ، على ألا تكون هناك مسافة بين النوايا والأفعال، بين القول والعمل، فدامت الإمارات على نهج الوالد المؤسس نموذجاً للسماحة والتسامح، ودامت عالية السيرة العطرة لاسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

غلاف كتاب «مقهى ريش»

وتضيف ميسون صقر: إنني أشعر بالامتنان والفخر، وأشرف بهذه الجائزة التي هي وسام على صدري كأول كاتبة إماراتية تنالها في فرع الآداب منذ نشأة هذه الجائزة، وإن حاز ذلك الشرف ثمانية آخرون في الفروع الأخرى في شخصية العام، والنشر والتقنيات الثقافية، والتنمية وبناء الدولة، وفي أدب الطفل والناشئة، وأنضم إليهم الآن بفخر وفرح واعتزاز.