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ثقافة
فائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب لـ«الاتحاد»: سعي متواصل للجائزة لرفد المعرفة وتفعيلها
من المصدر
10 مايو 2022 02:09

سعد عبد الراضي وإيهاب الملاح وساسي جبيل (الاتحاد)

عبر فائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2022، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن بالغ سعادتهم وافتخارهم، مؤكدين أن الجائزة ذات حضور وتأثير كبيرين على المستويين العربي والعالمي.
وقال الدكتور محسن جاسم الموسوي: جاء فوز كتابي الجديد عن ألف ليلة وليلة في محيطها الثقافي واقتصاديات السوق العولمي بمثابة تقدير فعلي للمعرفة الجادة، وهو ما تنهض به جائزة الشيخ زايد للكتاب في سعيها الدؤوب لرفد المعرفة وتفعيلها، كما أن هذا الفوز يحقق ذيوعاً للكتاب باللغة التي صدر فيها، أي «الإنجليزية»، كما أن الترجمة التي تصدر للكتاب عن مشروع كلمة تزيد من تفعيل القراءة الجادة لمثل هذا الكتاب ولهذا أقول: إن الجائزة ذات مردود وحصاد كبيرين على الصعيدين العالمي والعربي، من خلال هذا التفعيل المعرفي.
 أما محمد الشاذلي المزطوري فيقول: عملت في بحثي في مدارات الشّعرية العربيّة وأسسها وكيفيات التعبير عن المعاني في الشعر العربي القديم وبحث في مفهوم البداوة، باعتبارها أساساً ثرياً منتجاً للمعاني الشعرية.
وأكد المزطوري أن خبر فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب جاء وقعه عظيماً، معرباً عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً أن الساحة الأدبية في الإمارات تشهد زخماً جلياً، ونفساً متجدداً يجمع بين الأصالة والحداثة، كما أنه مشهد متنوع الإنتاج؛ بفضل دعم مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة للثقافة والإبداع.
وأبدى الدكتور أحمد العدوي سعادته الكبيرة بهذا الفوز الذي اعتبره تتويجاً وتشريفاً لجهوده في الترجمة التي أخرج فيها عدداً وافراً من الأعمال الرصينة.

جائزة الشيخ زايد للكتاب
الإمارات
محسن الموسوي
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