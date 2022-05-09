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ثقافة
مهرجان أبوظبي يقدم سيمفونية عن إرث الشيخ زايد
مهرجان أبوظبي يقدم سيمفونية عن إرث الشيخ زايد
10 مايو 2022 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة» وبرنامج فعالياته العالمية في الخارج، يقدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية الأوركسترا الرائدة عالمياً والأعرق في المملكة المتحدة، في 19 مايو عبر منصاته الرقمية، العرض العالمي الأول للسيمفونية الخامسة للمؤلف الموسيقي الإماراتي العالمي محمد فيروز، والتي تستلهم محطات ومواقف خالدة من إرث وحياة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

  • هدى الخميس
    هدى الخميس

وعبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن اعتزاز المهرجان بتقديم المؤلف الموسيقي الإماراتي المبدع محمد فيروز في عمله الاستثنائي «السيمفونية الخامسة» الذي يحتفي بإرث وحياة ورؤية المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، مسلطاً الضوء على قيم التسامح والأخوة الإنسانية والسلام التي أورثنا إياها الوالد المؤسس الشيخ زايد.
وقالت:«نقدّم عمل السيمفونية الخامسة في عرضه العالمي الأول، متضمناً الحركات الأربع: عالمين - التلاقي، تناغم - الأمة، اقرأ - تعدد لا نهائي والتنوير، بإنتاج وتكليف حصري من مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية العريقة بقيادة المايسترو لي رينولدز، إسهاماً منا في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وبناء جسور التلاقي الإنساني وحوار الثقافات».

  • محمد فيروز
    محمد فيروز

من جانبه، قال منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة: «إنَّ محمد فيروز يعد من أكثر الملحنين الإماراتيين شهرة عالمياً وأجده استثنائياً، خاصة في سمفونيته الخامسة أحد العروض العالمية الأولى لمهرجان أبوظبي، والتي سُجلت في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة أوركسترا لندن السيمفونية وقيادة المايسترو جوناثون هيوارد، حيث استوحى إلهامه فيها من حياة المغفور له الشيخ زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وتأتي السيمفونية الخامسة، التي سُجلت في يناير الماضي بالعاصمة البريطانية لندن بقيادة المايسترو لي رينولدز، ضمن أعمال الإنتاج والتكليف الحصري والعروض العالمية الأولى للمهرجان، لتستكشف على مدار 70 دقيقة، قصة وحلم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها في السلام والتسامح والتنوير، من خلال الحركات الأربع: عالمين - التلاقي، تناغم - الأمة، اقرأ - تعدد لا نهائي والتنوير.

أبوظبي
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مهرجان أبوظبي
هدى الخميس
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