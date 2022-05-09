القمة الثقافية في أبوظبي من 16 إلى 18 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الخامسة من القمة الثقافية تحت عنوان «آفاق الثقافة في عالم ما بعد الجائحة»، في منارة السعديات بأبوظبي من 16 وحتى 18 مايو، بمشاركة قادة عالميين في قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي القمة بالتعاون مع شركاء عالميين مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومتحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، و«إيكونومست إمباكت»، و«جوجل»، ومتحف التصميم في لندن، ومؤسسات فنية وتقنية وإعلامية أخرى من جميع أنحاء العالم. وتجمع القمة الثقافية عدداً من أبرز القادة في قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي للمشاركة والتحاور، وتبادل المعرفة، وتطوير السياسات لاستكشاف الطرق الأنسب التي يمكن للثقافة من خلالها تغيير المجتمعات حول العالم. ومن أبرز المتحدثين داليا غريبا وسكايتي رئيسة ليتوانيا (2009-2019)، وإيفو يوسيبوفيتش رئيس كرواتيا (2010- 2015)، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإرنستو أتون راميرز، المدير العام المساعد للثقافة في منظمة اليونسكو، وجاستن ماكجريك، كبير أمناء متحف لندن للتصميم ومدير برنامج مرصد المستقبل التابع للمتحف، وجوسلينا كروز مديرة متحف مانيلا للفنون، وإيال وايزمان، مدير مركز «فورسينيك أركيتكتشر»، وهيلينا ناصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة المورد الثقافي.

كما ستشارك في القمة شخصيات لها حضور كبير في الحياة الثقافية حول العالم، مثل سحر القواسمي، الشريكة المؤسسة ومديرة مشروع ساقية، ونائلة التازي مديرة مهرجان كناوة موسيقى العالم كما تستضيف القمة المخرجة السينمائية الأفغانية صحراء كريمي، وتيم مارلو مدير متحف لندن للتصميم، وبينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي «42»، ومونيكا حنا الباحثة في علم الآثار المصرية، عميد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإدوارد كواكوا، المدير العام المساعد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهانز فريكن رئيس لجنة أبوظبي للأفلام.