«الناشر الأسبوعي» تبرز ريادة الشارقة ثقافياً

الشارقة (الاتحاد)

استعرض العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي» مؤشرات الريادة الثقافية للشارقة، وأهمية «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في بناء أجيال المستقبل، مؤكداً أن المهرجان الذي تقام دورته الـ13 في الفترة من 11 حتى 22 مايو الجاري، تتواصل فعالياته 12 يوماً، للمرة الأولى في تاريخه.

وتناولت المجلة التي تصدر عن «هيئة الشارقة للكتاب»، أهمية إطلاق «مؤتمر موزّعي الكتب»، للمرة الأولى على مستوى العالم، والذي تقام دورته الأولى يومي 15 و16 مايو الجاري، في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ضمن فعاليات المهرجان.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، عن الريادة الثقافية لإمارة الشارقة، وجاء في كلمته: «بعد خمسة عقود من العمل المتواصل في مشروع الشارقة الثقافي التنويري، الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نقطف ثمار رؤية سموه، ودعمه المستمر لبناء الإنسان أولاً، عبر منظومة ثقافية تقوم على الكتاب بوصفه المصدر الأول للمعرفة، وعبر مبادرات جديدة ضمن المشروع الثقافي الذي لا يتوقف عن النمو».

وعن مؤتمر موزعي الكتب، أكد العامري أنه يُعدّ «مؤشراً جديداً على ريادة الشارقة ثقافياً، عبر مثل هذه المبادرات غير المسبوقة»، مضيفاً أن المؤتمر يأتي «ضمن رؤية الحاكم الحكيم لتوسيع مظلّة المشروع الثقافي من جهة، ولقيادة الفعل الثقافي من جهة ثانية، فضلاً عن تعزيز المبادرات الجديدة التي تسهم بتطوير العمل الثقافي، ودعم صنّاع المعرفة من مؤلفين وناشرين ومصممين ومطبعيين وقرطاسيين ومكتبيين وموزّعي كتب، وكل ذلك يأتي لتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة، لكونها حقاً أساسياً للجميع»، موضحاً أهمية المؤتمر في استعراض التجارب الناجحة، وفي تعزيز حرية حركة الكتاب، وتقليل الفجوة المعرفية بين مختلف المناطق في العالم، عبر تسهيل وصول الكتاب إلى القراء في كل مكان.

وتضمن العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي» موضوعات تتعلق بصناعة النشر والتأليف والقراءة، من بينها حوار مع الشاعر والمترجم التونسي آدم فتحي، واستطلاع عن الكتاب الصوتي ودرجة حضوره عربياً، ودراسة عن الأدب الأوكراني والبحث عن الذات في ظل تشابك المرجعيات الثقافية، كما سلّط العدد الضوء، من خلال كتابين صدرا مؤخراً، على انشغالات الشاعر الإسباني لوركا في الرسم.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير التحرير، علي العامري، عن دور «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في صياغة أفق المستقبل من خلال تعزيز شغف الأطفال بالقراءة، وجاء في زاويته: «المستقبل يبدأ الآن، ومن لا زاد له من المعرفة، ليس له غد مشرق»، مضيفاً: «المستقبل الآن يتفتّح مع صفحات الكتب في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، هذا المهرجان الذي بلغ دورته الـ13، هذا العام، يُعوَّلُ عليه كثيراً في جعل القراءة سلوكاً يومياً، وفي تأكيد أهمية الكتاب، وفي تأسيس أجيال المستقبل، الآن يبدأ المستقبل، بين يدي طفلٍ يتهجّى الضوءَ في حروف كتاب».