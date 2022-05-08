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ثقافة
مهرجان أبوظبي يقدم العرض العالمي الأول «التقاء نهرين»
جوديث أدلر دي أوليفيرا وقتيبة النعيمي (من المصدر)
9 مايو 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

 ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، قدم مهرجان أبوظبي مؤخراً، بالتعاون مع مهرجان الموسيقى المقدسة، ودعم من مهرجان هينو الموسيقي، العمل الأوبرالي «التقاء نهرين»، العرض العالمي الأول للمؤلفين الموسيقيين المبدعين قتيبة النعيمي وجوديث أدلر دي أوليفيرا، خلال الموسم الافتتاحي لقاعة نامور للحفلات في مدينة نامور البلجيكية.

  • هدى إبراهيم الخميس
    هدى إبراهيم الخميس

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ «برنامج فعاليات المهرجان في الخارج يشكل أحد أبرز الجهود التي تمكّن الدبلوماسية الثقافية للإمارات وتدعم استراتيجية قوتها الناعمة، عبر بناء جسور الحوار بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني».
وأضافت: «نجح المؤلف قتيبة النعيمي في تقديم ابتكارات موسيقية مزجت بين الموسيقى الشرقية والغربية، ومن بينها إطلاق أول نظام موسيقي متعدد الأصوات بدعم من مهرجان أبوظبي، واليوم يشاركنا مع المؤلفة الموسيقية العالمية جوديث أدلر دي أوليفيرا عملهما «التقاء نهرين»، الذي نحمل من خلاله رسالة سلام وتسامح إلى العالم، بناءً على نص ملحمي يخاطب الروح البشرية ويتغلب على الحواجز اللغوية بيننا، من خلال إيقاعات موسيقية تستلهم التقاليد الموسيقية الشرقية والغربية».  وشارك في العمل الأوبرالي، 9 مطربين و8 موسيقيين شرقيين وغربيين، مقدمين موسيقى نابضة بالحياة للحضارات التأسيسية في الشرق الأوسط والعالم الغربي.
 وجسد العمل الأوبرالي للمؤلفين الموسيقيين، على مدار 60 دقيقة، الرحلة من الضياع إلى الاستقرار، بالحزن على ضحايا الحرب وصولاً إلى الوئام الإنساني في ظل قيم السلام والتسامح والانفتاح الثقافي. 
إلى ذلك، قال النعيمي «ركيزة العمل تتمحور حول دور السلام والتسامح في الانفتاح على الآخر، ودور الثقافة والفنون في بث الأمل بقلوب ضحايا الحروب، متخطين الحواجز اللغوية بين البشر».

مهرجان أبوظبي
الثقافة
هدى إبراهيم الخميس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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