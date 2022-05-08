«الشارقة القرائي للطفل» يعرض تجارب «المبدعين الصغار»
شعار مهرجان الشارقة القرائي للطفل
8 مايو 2022 18:43
الشارقة (الاتحاد) تستضيف الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «كوِّن كونك» في الفترة من 11 - 22 مايو الجاري، 7 من مشاهير الأطفال المبدعين، ضمن فعاليات «مقهى المبدع الصغير»، لتسليط الضوء على مواهبهم المتفردة في شتى مجالات الإبداع الأدبي والفني والعلمي، وتعريف جمهور المهرجان بإنجازاتهم، لتحفيز الصغار على مجاراتهم في التميز والتفوق. ويعرض «مقهى المبدع الصغير»، في هذه الدورة، تجربة الطفلة الريم الحمادي (9 سنوات) من دولة الإمارات، وتمتلك موهبة كتابة القصص، لتلهم تجربتها الأطفال وتحثهم على حب الاطلاع والقراءة. وحصلت على عدة جوائز من المكتبات التابعة لإدارة الثقافة والسياحة بالدولة وجائزة المواهب في مجال الفن والإبداع.
ومن السعودية يستضيف المقهى طيف الظفيري، موهوبة منذ صغرها في نسج الحكايات وابتكار الأناشيد، وبدأت خطواتها الأولى في كتابة القصص ونشرها في مجلات الأطفال منذ كانت في الثامنة من عمرها. عام 2019، فازت بالمركز الأول في مسابقة حميد بن راشد للثقافة والعلوم فرع أدب الأطفال، وكانت أصغر فائزة في تاريخ المسابقة منذ تأسيسها.
وتشارك من مصر، الطفلة فرح مصطفى، موهوبة في عدد من الألعاب الرياضية، تجيد السباحة وتلعب كرة طائرة وشاركت في مسابقات محلية ودولية في تنمية المهارات الذهنية والرياضية. وحازت المركز الثالث على مستوى العالم في التصفيات التي أقيمت في تايلاند. أما الطفل الكيني باتريك نجروج واكيرا، أصغر رئيس تنفيذي من كينيا، فيشارك في فعاليات «مقهى المبدع الصغير» ليعرض مبادرة «برنامج ابتكارات باتريك نجروج واكيرا» التي أسسها ويركز من خلالها على توفير تعليم مجاني في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال المحرومين، لتمكينهم من تعلم علوم الحاسوب الأساسية والإنترنت. ومن باكستان يشارك في فعاليات المقهى، بطل العالم للسنوكر إحسان رمزان، الذي حصد هذا العام بطولة العالم للسنوكر في مباراة استمرت أكثر من 5 ساعات في مارس الماضي، وكان أحد اليافعين الـ 6 الذين تألقوا ضمن 50 محترفاً في البطولة التي نظّمها الاتحاد الباكستاني للبلياردو والسنوكر. أما الطفلة أمينة حسين من بنغلاديش والمقيمة في الإمارات، وبالرغم من أنها لم تتجاوز الـ 12 من عمرها بعد، ففي رصيدها عدة إنجازات تحمل اسمها. إذ فازت عام 2017، وهي في السابعة من العمر، بجائزة مسابقة الرياضيات العقلية التي أقيمت في الإمارات، ثم فازت باللقب نفسه عام 2019، وحصلت على المركزين الثالث والرابع في مسابقة التهجئة ومسابقة الرياضيات الذهنية هذا العام. ومن الهند تعرض الطفلة ديفي فايشنافا، الطالبة بالمدرسة الهندية الدولية في عجمان، تجربتها في تأليف كتابها الأول «فامبيد ذا فامباير فيروس»، الذي نشرته شركة يونيكود الهندية للنشر الذاتي عام 2020، عندما كانت في العاشرة من عمرها. كما نشرت ديفي كتابها الثاني بعنوان «السماء تتحدث» في سن الحادية عشرة.