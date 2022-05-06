د. عبدالله الغذامي يكتب: التباكي بوصفه فطرةً ثقافية

يسود التباكي اليوم حول شيوع ثقافة التفاهة والتسطيح، وكأننا نفترض أن كل متعاطٍ مع الثقافة لا بد أن يكون مبدعاً ماهراً ومتفوقاً وجاداً، وهذا افتراض لا معنى له ولم يحدث قديماً ولن يحدث الآن، ولنسأل كم عدد من نعرفهم من مواليد الكوفة ممن قالوا شعراً في زمن ميلاد المتنبي، وفي المقابل من ظل منهم في ذاكرة الزمن، بل لنأخذ يتيمة الدهر للثعالبي وكم شاعر في مجلداته الأربعة، وسنرى أن الذي بقي من شعراء اليتيمة لا يتجاوز عشر المذكورين في الكتاب، وتسعون بالمئة ظلوا في بطن الكتاب ولم يتجاوزوا دفتي غلافه، ولنقل ذلك عن أثينا وأفلاطون أو عن عصر نهضتنا في العصر العباسي وما قبله، وكما قال أبو عبيدة ما جاءكم من شعر العرب إلا أقله ولو جاءكم كاملاً لجاءكم علم وشعر كثير، ذلك لأن الذاكرة نخلت الجموع واصطفت منها ما يستحق الإبقاء حياً في الرواية أولاً، ثم في التدوين. ولكن علة زمننا هذا هي في سهولة النشر عبر الوسائل العامة وسهولة البقاء على سطح الاستقبال وفي محط النظر، وهنا يلزمنا أن نفرق بين النجم والنجومية، فالنجم الفرد يكاد يكون اختفى الآن، فأم كلثوم التي كانت تحتل ثقافة الاستقبال العام الذي يشمل الهرم الاجتماعي والقواعد الشعبية معه في تناغم مشترك احتل زمن السماع على مدى خمسة عقود وبأغانٍ تمتد لأكثر من ساعة في السماع والترداد والتطريب والسلطنة، وتلك هي نموذج للنجم المفرد المتصدر والمحتوي للإعجاب والدهشة والتذوق، ولكن هذه الظاهرة اختفت مع انتشار وسائل التواصل العام، حيث تعددت مذاقات السماع وتحول السماع إلى بصريات تعم الفضاء.

ومن هنا جاءت النجومية بديلاً عن النجم المفرد أي أن ظاهرة الفرد توارت وحلت محلها ظاهرة الجموع الفنية التي تغطي فضاءات الاستقبال بتنوع وتعدد بسرعة فائقة يمحو بعضها بعضاً وما إن يحل صوت حتى تأتيه أصوات أخرى تزاحمه وتغالبه، وتظل الأسماء في تعاقب متصل من المسح والإحلال، وانتفى التفرد المطلق وحل محله التنوع المتمدد في تعاقب وإحلال متصل.

وتبعاً لهذه الظاهرة الكاسحة، فإن التباكي هو فحسب لاحتكار المشهد، إذ يرى كل شخص أن حقه في البقاء والخلود يتعرض لمزاحمة من آخرين قد يفوز بعضهم بانتباه أكثر لأسباب تتعلق بتأثير اللحظة التي تصادف عادةً لحظةً مواتية فيشيع اسم معين ويكتسح الاستقبال، وما يلبث أن يتراجع ليحل محله نجم آخر يطفي سابقه انتظاراً للانطفاء من نجم يأتي من بعده فيزحمه خارج الطريق ولننظر في قوائم الأغاني من حيث الاستحواذ على المبيعات التي لا تتجاوز أسابيع لتختفي مجموعات وتحل محلها آخر، ولو نظرنا في ملحقاتنا الثقافية في العقود القريبة لرأينا كم من الأسماء التي كانت تعمر صفحات الصدارة ثم ما لبثت أن اختفت، وهذا ديدن ثقافي منذ القدم وسيستمر، بمثل ما ستستمر معه الشكاوى والتباكي حول زمن يظلون يسمونه بالزمن الجميل.