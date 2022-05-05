تعاون ثقافي إماراتي تونسي لحماية التراث الثقافي

ساسي جبيل (تونس)

التقى الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مساء اليوم الخميس بتونس، الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وكان اللقاء فرصة للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي بين معهد الشارقة للتراث والمعهد الوطني للتراث بتونس في مجال حماية التراث الثقافي المادي وغير المادّي والتراث المغمور بالمياه.

وأبرز الدكتورعبدالعزيز المسلّم الدور الذي يضطلع به معهد الشارقة للتراث وأقسامه ومختلف إداراته ودوره في حماية التراث الثقافي في الوطن العربي، معرباً عن رغبته في التّعاون مع مختلف المصالح المعنية بقطاع التراث بتونس لبناء علاقات ثنائية من شأنها أن تساهم في تطوير النهج المعرفي والفكري الذي يتمّ تبنيه في هذا المجال.

ومن جهتها أكدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الشؤون الثقافية لحماية التراث الثقافي والطبيعي بالجمهورية التونسية، مؤكّدة على حرصها على تعزيز علاقات التواصل مع المنظمات العالمية والمؤسسات العربية والإقليمية، ومن ضمنها معهد الشارقة للتراث، سعياً إلى تجسيم مبدأ التعاون المشترك في المجال التراثي.