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ثقافة
«مؤسسات محمد بن خالد الثقافية» تنظم «عيدنا غير 5»
جانب من فعالية سابقة (أرشيفية)
6 مايو 2022 02:01

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية المهرجان الافتراضي «عيدنا غير 5» بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة. وتضمن المهرجان فقرات ثقافية وترفيهية ومهارية بمشاركة من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ومكتبة أجيال المستقبل ومدرسة القهوة والسنع. 

«عقول مبتكرة»
وأعلنت مكتبة أجيال المستقبل من خلال المهرجان عن الفائزين في مسابقاتها التي طرحتها خلال شهر الابتكار الوطني وشهر القراءة وتضمنت مسابقة «عقول مبتكرة» في دورتها الثانية، التي احتوت على ثلاثة فروع ومسابقة «الكاتب المبتكر» و«المصور المبتكر» و«الرسام المبتكر» ومسابقة «القصة القصيرة» الدورة الخامسة التي حملت عنوان «إكسبو بعيون الأجيال» وتنافس فيها عدد كبير من المتسابقين حصل 5 منهم على المراكز الأولى وحصلت مجموعة أخرى على شهـادات تميز ومشاركة. 

عين على الإمارات
كما تم الإعلان عن نتائج المسابقة الرمضانية «عين على الإمارات» إضافة إلى الإعلان عن الأصدقاء الرقميين لمكتبة أجيال المستقبل عن شهري مارس وأبريل. وشارك المطبخ التدريبي في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بتقديم ورشة «بسكويت الأطفال».. وتخللت فقرات المهرجان الأناشيد والقصائد وأغاني العيد التي عبرت عن فرحة الجميع بعيد الفطر المبارك وتقديم الشكر لرئيس مجلس الإدارة على دعمها للمهرجان ومشاركة مؤسساتها أعياد الوطن لإدخال البهجة في نفوس الجميع.

الإمارات
مؤسسات محمد بن خالد
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
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