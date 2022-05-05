الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «الترجمة الدولي الثاني»

أبوظبي (وام)

ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية مؤتمر الترجمة الدولي الثاني خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي». ويستعرض خبراء الأرشيف الوطني المشاركون في المؤتمر قضايا الترجمة مع التركيز على تاريخ الإمارات وتراثها وثقافتها، وما تمت ترجمته عنها، وكذلك نهضتها الحضارية التي أبهرت العالم، وصورتها في عيون العالم. وتناقش الدكتورة ناهد راحيل بعض مشكلات الترجمة من العربية إلى العبرية في دراسة بعنوان «نقل البعد الثقافي في ترجمة النصوص التاريخية: دراسة في ترجمة كتاب (قصر الحصن- تاريخ حكام أبوظبي) إلى اللغة العبرية».

وتتناول الدكتورة باربرا ميشالاك بيكولسكا معضلات لغوية وثقافية تتعلق بترجمة تراث الإمارات إلى اللغة البولندية في دراسة بعنوان «صورة الإمارات في بولندا بناءً على الأدب والتراث الثقافي الإماراتي المترجم». ويستعرض الدكتور رامز زكاي أهمية نقل التاريخ الإماراتي لبلاد البلقان باستخدام اللغة الألبانية وذلك في دراسة بعنوان: «ترجمة كتاب (زايد، رجل بنى أمة) إلى اللغة الألبانية ودوره في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في بلاد البلقان».

الترجمة والثقافة

وتناقش الدكتورة سمر منير أهمية نقل التراث الإماراتي باللغة الألمانية في دراسة بعنوان: الرؤية الألمانية للإمارات: صورة المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر.. إطلالة على كتاب «المرأة في الإمارات العربية المتحدة بين التقاليد والحداثة: إمارة دبي نموذجاً». هذا فيما تناقش هاجر عزاز من جامعة لشبونة في البرتغال «صورة الإمارات ونهضتها الحضارية الحديثة في المجتمع اللوزوفني الناطق بالبرتغالية».

وعلى صعيد المشاركة العربية تقدم الدكتورة يمنى عزمي من جامعة عين شمس بالقاهرة بحثاً تناقش فيه «صورة الإمارات في الأدب الإسباني: التنوع الثقافي والصراع العاطفي في (رسائل من دبي) لأسونتا لوبيز»، ويقدم الدكتور عماد خلف من الشارقة بحثاً عن «الترجمة الآلية بين العربية والفارسية: دراسة تحليلية ومعايير لترجمة أكثر جودة». ويشارك الدكتور ماهر الشربيني من جامعة القاهرة ببحث عن اللغة اليابانية بعنوان «إشكاليات ترجمة أسماء الأعلام عن اللغة اليابانية» قي حين يشارك الدكتور يحيى عبدالتواب من الكويت بورقة بحثية يناقش فيها إشكاليات الترجمة من الروسية علاوة على قضايا أخرى تتعلق بواقع «الترجمة والثقافة في عصر العولمة».

وتناقش الدكتورة إلهام بدر من كلية الألسن بجامعة عين شمس قضايا ترجمية تخص التشابكات بين اللغتين العبرية واليديشية في بحث بعنوان: الترجمة الآلية ودورها في رقمنة اللغة العربية: تحسين جودة الترجمة الآلية من العبرية إلى العربية- (الألفاظ الدخيلة من اليديشية للعبرية نموذجاً). ويقدم الدكتور أحمد عقيلي، عضو اتحاد كتاب الإمارات مقاربة نقدية بعنوان «الترجمة وأثرها المهم في الحركة الثقافية وفي تعليم اللغة العربية». وفي سياق متصل يناقش الدكتور حسام العبادي من جامعة الإسكندرية «الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الترجمة والإعلام: جريدة الخليج الناطقة باللغة الإسبانية نموذجاً».

مشاركة متميزة

ويشارك في المؤتمر كوكبة من كبار الباحثين الدوليين وعلى رأسهم البروفيسور باتريك ميرفي من جامعة وسط ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور تيرانس كريج من جامعة ماونت أليسون في مقاطعة نيوبرونزويك بكندا، والدكتور أحمد الشاهي من جامعة أكسفورد، والبروفيسور إيجور مافير من جامعة ليوبليانا العريقة في سلوفينيا.

ويركز المؤتمر على عشرة محاور، أبرزها: «الإمارات في عيون الآخرين: قضايا في الترجمة والفكر»، و«تحديات الترجمة وتعزيز الهوية الوطنية»، و«دور الترجمة في تعزيز الإنجازات الحضارية الإماراتية على الصعيد العالمي».