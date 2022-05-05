«الورقة والأريكة».. حين تَنْكتِب المرأة روائياً

محمد نجيم (الرباط)

أن تكون خلاقاً يعني أن يُنظر إليك باعتبارك كائناً لا يشبه الكائنات، كائناً عجيباً يقتحم عالماً غريباً عن عالمه. فأنت قد تكون دائماً في عيون الآخر محل سؤال كونك تمتهن نشاطاً استثنائياً لا يمتهنه الآخرون، نشاطاً يدخلك في دائرة الغرباء، العائشين في عالم من الأوهام! منفصلين عن واقعهم وأناسه. ولكن أن تكون مبدعاً يعني أيضاً أنك مهم، ويمكن أن تنتقل بين أدوارك بسهولة ويتقبلك الآخر، فاتحاً لك الطريق. هكذا تكتب الروائية والباحثة والقاصة المغربية وفاء مليح في الورقة الثالثة من أوراق روايتها الجديدة «الورقة والأريكة» الصادرة مؤخراً في الرباط، والتي تأتي بعد أعمال أخرى من بينها: عندما يبكي الرجال، وأنا الأنثى، أنا المبدعة وأعمال أخرى حركت مياه الإبداع والنقد في الوسط الأدبي المغربي.

الذات والعالم والكتابة

وتتكون الرواية الجديدة للدكتورة وفاء مليح من 20 ورقة تنصهر فيها آلام المرأة في مواجهة الذات والعالم والكتابة. وفيها تتحدث كما قالت لـ«الاتحاد» عن هذا التأرجح بين الحضور والغياب، كونها امرأة تعددت وظائفها بين زوجة، وأم، وموظفة، وكاتبة، تجد نفسها وقد انكتبت نصاً روائياً، لتحَمّله وجعها وشغفها ومقاومتها من أجل الكتابة ضد مفردات ونثريات اليومي المبتذل وإكراهاته التي قد تبتلع كثيراً من الجهد والوقت.

وبعد قراءة الرواية، نلاحظ أن وفاء مليح تحاول أن تكشف الستار عن عوالم المرأة التي تحترف الكتابة وتحترق بها أيضاً، تكتب عن صراعها مع ذاتها وكينونتها ومع ما يحيط بها من ذوات أخرى، أو ما تواجهه من مواقف من طرف أناس بسطاء لا يقدرون معنى أن تبدع المرأة وتكتب وتخترق المحظورات، من وجهة نظرهم، وهو فعل مقاومة وصراع أبدي بين الذات الكاتبة والآخر غير الواعي والمعتد بذكوريته وفكره الأبوي المتسلط! إنها أوراق تحمل الكثير من البوح المنهمر بتدفق شاعري، فهي تكتب «أهمس لقلمي بحب، لا تتوقف يا رفيقي الأبدي فأنا الآن لك جسداً وروحاً، فلا تبخل عليّ بسخاء احتضانك وعطائك. أسمع صوت زوجي يناديني من غرفة النوم.. أين أنت؟ لست في فراشك؟.. أصمت ولا أجيب، فأنا الآن أعيش إشراقتي الداخلية. أتجاهل نداءه لكي لا أقطع إحساسي بهذه اللحظة، يصمت لبرهة، أرتاح لكونه لم يعاود النداء، استمر في الكتابة».

تحولات سردية

في حديثها مع «الاتحاد» قالت وفاء مليح: «عرفت الرواية المغربية مؤخراً، إقبالاً سواء من حيث التلقي والقراءة أم من حيث الكتابة، ذلك أن المكتبة المغربية راكمت العديد من النصوص الروائية لروائيات وروائيين ولشاعرات وشعراء، حيث استطاع هذا الجنس الأدبي في عمره القصير أن يشهد تحولات كمية ونوعية».