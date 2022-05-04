مبدعون يثرون تجربة «الشارقة القرائي للطفل»

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 11 - 22 مايو تحت شعار «كوِّن كونك» في مركز إكسبو الشارقة، كوكبة من أبرز الأدباء والكتّاب والممثلين الإماراتيين والعرب، ممن يتمتعون بحضور قوي في المشهد الأدبي والفني الموجّه للطفل.
وسيكون الزوار على موعد مع أوقات ممتعة ومليئة بالفائدة والمعرفة، عبر أكثر من 1900 فعالية وجلسة مختلفة ما بين عروض فنية وورش عمل وجلسات نقاشية.ويحل هذا العام ضيفاً على المهرجان الفنان المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال ومنها: مسلسل فولي، سيد أندرويد، وأمير ورحلة الأساطير، سوبر هنيدي، عائلة سيمبسون، وتيمون وبومبا، وحصد العديد من الجوائز خلال مسيرته، بعدما حقق حضوراً لافتاً في المشهد الفني العربي. ويسجّل الكاتب السوري وملحن ومؤلف أغاني الأطفال الشهير الفنان طارق العربي طرقان، حضوره في المهرجان ليضفي تفاعلاً وحيوية على محبيه من الأطفال والزوار، حيث يقترن اسمه بذاكرة أجيال عاصرت أعماله منذ التسعينيات عندما بدأ العمل في مجال شارات مسلسلات الأطفال.
وتشارك في المهرجان من دولة الإمارات 3 كاتبات: الكاتبة والفنانة التشكيلية والنحاتة مريم الزرعوني، صاحبة الرواية الموجهة لليافعين «رسالة هارفرد»، الكاتبة أسماء الزرعوني سفيرة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ورئيسة مجلس أمناء ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، والأديبة فاطمة سلطان المزروعي التي قدمت العديد من الورش في كتابة قصص الأطفال، وفازت بالعديد من الجوائز ولديها أكثر من 20 إصداراً.
وتضم لائحة ضيوف المهرجان من مصر الإعلامية والمذيعة قصواء الخلالي، الكاتب عمر طاهر صاحب رواية «كحل وحبهان» وكاتب سيناريو مسلسل الكارتون «سوبر هنيدي»، الروائي عصام يوسف صاحب رواية «ربع جرام» الأكثر مبيعاً في مصر، الكاتبة في مجال أدب الأطفال فاطمة الزهراء مختار، الشاعرة وكاتبة الأطفال عفت بركات صاحبة كتب الأطفال «هند تصنع الحكايا» و«السمكة مرجانة»، الكاتبة والشاعرة أمل فرح التي تُعد من أهم كُتاب الأطفال في مصر والمنطقة العربية، والناشر والرسام المصري مجدي الكفراوي الشريك المؤسس لدار «شجرة» لنشر وطباعة وتوزيع كتب الأطفال. ويشارك من سوريا الكاتب في مجال أدب الأطفال جيكر خورشيد، الفائز ب «جائزة الشارقة للإبداع العربي» عن قصة «ابن آوى والليث»، الكاتب الدكتور هيثم الخواجة في مسرح الطفل، الكاتب والشاعر مهند ثابت العاقوص الذي أصدر عدداً من الأعمال في أدب الطفل والناشئة والحاصل على جائزة أفضل قصة قصيرة للأطفال عن قصته «أنت صرصار أيضاً». ومن الأردن تحلّ التربوية الدكتورة فادية دعاس ضيفة على المهرجان، وهي كاتبة أدب طفل بأكثر من 38 قصة، لتُشارك ضيوف المهرجان خلاصة تجربتها الواسعة في هذا المجال، وتُسهم في إثراء مخيّلة الأطفال واليافعين من الزوار.
ومن الكويت يشارك الكاتب محمد شاكر جراغ ناشر وصانع محتوى والرئيس التنفيذي ل «مكتبة كشمش» المختصة بنشر كتب وقصص الأطفال والناشئة، ومن لبنان الدكتور طارق أحمد البكري أكاديمي وأديب متخصص بأدب الطفل واللغة العربية.
وتشارك من العراق انطلاق محمد علي الخبيرة في مجال أدب وثقافة الطفل، الفنان المسرحي والكاتب والشاعر فلاح هاشم أحمد، طبيبة الأطفال الكاتبة الدكتورة سندس العجرم، ومن البحرين الكاتب جعفر الديري، ومن سلطنة عمان الكاتب حمود بن علي الطوقي، ومن تونس الكاتب ميزوني بنّاني الذي فازت روايته «رحلة فنّان» الموجهة للأطفال بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل والناشئة دورة 2021.