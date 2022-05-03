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المغرب.. كورونا ترجئ مهرجان السينما والهجرة بأكادير
المغرب: تأجيل مهرجان السينما والهجرة بأكادير بسبب كورونا
3 مايو 2022 15:20

أعلن في المغرب تأجيل الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للسينما والهجرة لأكادير إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت جمعية "المبادرة الثقافية"، المنظمة للحدث الثقافي، بحسب ما نشرته  صحيفة هسبريس" الإلكترونية المغربية اليوم الثلاثاء، إن هذه التظاهرة، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة ما بين 16 و21  مايو الجاري، تم تأجيلها إلى الفترة ما بين 13 و18 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة والأفلام الطويلة والقصيرة مرتبطة بتيمة الهجرة، كما اختار أفلاما أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.

المصدر: د ب أ
المغرب
كورونا
السينما
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