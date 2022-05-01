«حديقة عدن»: سمو فائق وجمال سماوي

محمد نجيم (الرباط)

يتيح معرض «حديقة عدن»، المقام حالياً في الرباط، فرصة للتعرف على أعمال سبعة من كبار رواد التشكيل المغربي الذين أغنوا الفن بأعمالٍ رائدة تجاوزت شهرتها المغرب لتصل إلى العالم، وقد ساهموا بشكل كبير في تدوين تاريخ التشكيل المغربي وهم: محمد بن علال، وأحمد الإدريسي، وفاطمة الفروج، وحسن الكلاوي، وبوجمعة لخضر، وعباس صلادي، وأحمد الودغيري.

وقد اعتبر المفكر المغربي عبدالجليل الحجمري، في كتيب هذا المعرض الاستعادي، أنه «يدعو الزوار إلى الغوص في رحلة في أعماق الروح البشرية التي تغذيها الديانات التوحيدية الثلاث، وهو رحلة تعيد النظر في ازدواجية الحالة الإنسانية المنقسمة بين السمو الفائق والجمال السماوي، والانغماس في معاناة الخسارة»!

وبدوره قال عبداللطيف زغنون، مدير الرواق، إن هؤلاء الفنانين الذين يصنفون ضمن رواد الفن الفطري يستحقون إعادة قراءة فكرية جديدة، بحيث لا تربط أسمائهم بأي صفة قد تقلل من موهبتهم، مؤكداً أن تفردهم ينبع من تراث مغربي غير مادي، هو مزيج بين الروحانيات والثقافات الشعبية.

واقتحمت الفنانة وأيقونة الفن الفطري في المغرب، فاطمة حسن الفروج، في السنوات الأولى من استقلال البلاد، عالم الفن بحكايات وسرديات بصرية غنية بالألوان المشرقة، وحفرت مسارها الاستثنائي بمساعدة زوجها الفنان التشكيلي حسن الفروج، وقدمت أعمالها في معرض نظم بالدار البيضاء سنة 1965 في فترة بروز الجيل الطليعي أو جيل مدرسة الدار البيضاء، ولوحاتها تنطق بكل ما هو مغربي من عادات وملابس وملامح الوجوه والمعمار التقليدي.

أما الفنان محمد بن علال فتحيل أعماله إلى الماضي، وما يمثل الهوية المغربية والرموز التراثية كالبيوت والأوشام والأزياء، وأعماله مستمدة من مخزون الذاكرة والطفولة. كما نجد في أعماله أيضاً شخوصاً بملامح مغربية، مستعملاً بعض الألوان الترابية والفاتحة مع استخدام طفيف لمواد من الطبيعة كالصلصال والصمغ.

وتعتبر لوحات الفنان الراحل حسن الكلاوي، من مقتنيات متاحف ومعارض عالمية، فهو عاشق للفروسية الشعبية المغربية التي جسدها في لوحاته بألوان هادئة وبإيقاع الفرشاة المتسارع لينقل الفارس بملامحه المحلية، كما برع الكلاوي أيضاً في مزج الألوان ورسم البورتريهات للناس البسطاء، وعن ذلك، قال: «أحاول أن أضفي على الأشخاص والحيوانات طابعي الشخصي في رؤيتي لها، إني أرسمها بشكل أقرب إلى انفعالاتي».

واتسمت لوحات الفنان عباس صلادي، كما قال الناقد الجمالي إبراهيم الحيْسن، بالمنحى التشخيصي الفطري، حيث جسَّد فيها مشاهد اجتماعية مستوحاة من الحياة اليومية في مراكش، قبل أن ينزع أسلوبه الفني لاحقاً وتباعاً نحو الغرائبية، ولاسيما بعد أن تشتت ذهنه وتفرَّق بسبب نكبات ومآسٍ اجتماعية حلت به. وتشكل لوحاته الجديدة بلاغات بصرية مُغايرة عاكسة لجراحاته وانكساراته الوجدانية. ومن ثمَّ فقد نَحَتْ إبداعاته الفنية منحى خارج المألوف، محدثاً تحوُّلاً عميقاً في تصاويره التي أمست منذ ذلك الوقت مقترنة بنوع من «الفانتازما» الدَّالة على الخيال والغرابة والتهجين، على منوال ما قدَّمه بعض الرسامين السيرياليين والدادائيين والرمزيين والميتافيزيقيين في الغرب.