يوسف سلامة: رمضان هو أفضل شهور العام للقراءة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يمتاز شهر رمضان المبارك لدى كل واحد منا بذكريات خاصة وعزيزة، نظراً لما فيه من طقوس وعادات وتقاليد لا تتكرر في غيره من شهور العام، وتفاصيل انتظار صوت المدفع وأذان المغرب، واجتماع العائلة بكل أفرادها حول المائدة، تلك التفاصيل التي تشكل أجمل أوقات العمر، لما فيها من محبة وألفة، إضافة إلى الموائد العامرة بالطعام. ويتحدث الكاتب السوري يوسف سلامة سلامة، وهو طبيب جراح يعمل في المملكة العربية السعودية وله رواية وأربع مجموعات قصصية، حول صورة رمضان بين الأمس واليوم في ذاكرته، فيقول:

كل عام يهل شهر رمضان المبارك ليقرع أجراس الذاكرة، ويعيدني إلى قرية بعيدة عن أضواء المدنية، حيث لا كهرباء ولا ملحقاتها، يفرض الهلال إيقاعه اليومي، وتصنع أنوار السماء فروقاً جوهرية في يومياتنا، ويكون الارتباط الروحي بين الناس في ذراه، حيث يدخل الشهر الكريم حياة الناس قبل هلاله بأيام، ويتداول الرجال الشهر الكريم بالرهبة والخشوع وكأنهم يلتقونه للمرة الأولى، وتستعيد النساء ذكريات الموائد العتيقة، وتعبق روائح البخور من نوافذ البيوت.

قبل نحو خمسين سنة، كانت العادات والعلاقات الاجتماعية مختلفة جداً، وعالم الأطفال كان أجمل. كانوا يبقون في حالة نشاط، وخاصة أن العادات في رمضان تتغير كثيراً، ويتصل الليل بالنهار، ولا يعتبر السهر بعد العشاء مخالفة يعاقب عليها الأطفال. ولأن ليل رمضان يبدو طويلاً ونهاره أطول، فإن الوقت متاح لممارسة الهوايات، وخاصة القراءة والمطالعة، حيث رؤية الأطفال لآبائهم وهم يكثرون من قراءة القرآن، والقراءة هي المصدر الأمثل لاكتساب المعرفة، يليها المذياع والمدرسة. ويبقى شهر رمضان هو خير شهور العام للقراءة، فلم أجد في حياتي أجمل من مطالعة الصائم، الذي يحاول أن يشغل نفسه عن حاجاته المادية من طعام وشراب وملذات أخرى بالمطالعة، متأكداً أن القيم المعنوية للأحداث والأفعال تتعاظم في رمضان، وتعزز القراءة حالة التسامي الروحي في تناقض صريح مع المادة ومغرياتها في شهور أخرى، في رمضان فقط يملأ الكتاب قلوبنا وعقولنا ويسكت جوعنا.

وحول الأمور الصحية يقول د. سلامة: لم يشغل الناس –أيام طفولتي- فوائد الصيام الصحية، ولم يشغلهم اختيار صحون الطعام، فالإمكانات محدودة والخيارات ضيقة، يصومون لله ويفطرون على شكره، كل شيء طيب وأطيب الموجود نفوس الصائمين. كان البسط في البساطة والصحة في الصدق والعافية في العفوية.

ويضيف: وفي تباين صريح مع مخزون ذاكرتي، وتغيرات الصورة بين الماضي والحاضر، أفتح عيني على رمضان هذه الأيام، مسلسلات تلفزيونية وبرامج طبخ وإرشادات صحية وغير صحية، حركة أسواق مزدانة بكل دعايات الاستهلاك وعروض الشراء التي لا تنتهي. وعندما أستعرض تلك الأيام الغابرة، وأرى بيوت الماضي تمتد أمامي بطابق يتيم لكل منها، تحيط به دار واسعة، وتتكئ على سور الدار دكة طويلة، تشكل مجلساً للراحة وتبادل الأخبار بين الرجال، حيث تتحول الهمسات الصغرى إلى قصص كبرى، قصة حب تشغل القرية أياماً، وحكاية مرض أحدهم تغير اتجاه السير في شوارع القرية. كل شيء كان بسيطاً وعفوياً، الناس والطبيعة والأحداث، وكل فرد مهم جداً، الناس مشغولة بهمومها اليومية، وتتداخل نشرات المذياع مع قصص الصبايا الحالمات بأضواء المدينة وأسواق دمشق الأسطورية!

أحن إلى تلك الأيام فأتكور على نفسي وأندس في أحضان ذاكرتي.. حرّ هذه الأيام مثل قرّها لا يُحتمل دون مكيفات، المكيفات تعدل درجات الحرارة لتناسب أجسادنا، ويبقى رمضان خير شهر لنعيد ضبط إيقاع أرواحنا على الفطرة الأولى.