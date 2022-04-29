د. عبدالله الغذامي يكتب: هل أهل العقول في راحة؟

يقول المثل: «أهل العقول في راحة»، ويستخدم غالباً للتعليق على أي أمر لا يعجب ضارب المثل، تعبيراً عن الاحتجاج على رأي أو تصرف، ويدرج المثل كثيراً موحياً أن العقل السليم يترفع عن ذلك الموقف المعين الذي تسبب في إطلاق المثل، ويجاريه قولهم «الحمد لله على نعمة العقل»، وهو أيضاً تعبير احتجاجي ضد ما يراه القائل من غير المعقولات، ولكن الطريف أن من يشار لهم بأهل العقول يقولون عكس ذلك، ويصفون أنفسهم بالشقاء «ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، حسب عبارة المتنبي»، في حين أن الجاهل يسعد ومرتاح البال «وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم»، وبين ذلك تأتي مقولة عادلة وهي قولهم «كلٌّ بعقله راضٍ»، وهي أيضاً جملة تقال كرد فعل على اختلاف المواقف.

وفي التأمل سنرى أن العبارة الأخيرة، هي الأكثر واقعية، ففي حين تأتي الجمل الأولى لتمثل حالات احتجاجية هدفها رفع مقام الذات وترقية عقلها وذوقها، مقابل التهوين من مقام المخالف والمختلف، وكأنها جمل هجائية تشجب وقد تبلغ حد الشتم، أما العبارة الأخيرة، فهي تعقد قرينة بين الفرد وعقله، فتجعل العقل ذاتياً؛ بمعنى أنه يتنوع بتنوع العاقل نفسه، بوصفه هو الفاعل ومنتج التفكير وما يرتضيه عقله يماثل ما يرتضيه ذوقه، وكلاهما منتوج ثقافي يتكون عبر التجارب والخبرات وتقلبات الظروف التي معها تتقلب المعقولات وتتغير الأذواق، بوصف الحياة كلها منظومة من الظروف المتعاقبة.

وتبعاً لهذا التعاقب تتحول الرؤى وتتعدل المواقف، وكل خبرة نمر بها تؤثر فينا وفي صناعتنا للآراء وللمواقف، ولا تقف المسألة عند خبراتنا الخاصة، بل تتسع الخبرة لتشمل خبرات غيرنا من تلك التي نقف عليها، خاصة عبر ما نستقبله من القراءة التي ينطبق عليها قول الجاحظ بأنها «عقل غيرك تضيفه لعقلك»، وربما تكون مفعولية القراءة أقوى تأثيراً من مفعولية التجارب الواقعية، لأن القراءة تحول الحدث إلى لغة يغلب عليها توظيف شروط السردية أو شروط الشعرية أو شروط التحليل واستقراء الوقائع، وهذه مكونات تأثيرية أو حجاجية، مما ينتج عنها تقوية أثر المادة المعروضة في النصوص، ومعظم الكتاب المؤثرين تجدهم يستخدمون السرد لتمثيل أفكارهم عبر قصص ذات مدلول رامز وكاشف، وقديماً مهر أفلاطون بهذا، من مثل قصة كهف أفلاطون وقصة خاتم جيكس وعبرهما توسل أفلاطون بتوصيل فكرته عن العدالة الموشومة مع خاتم جيكس، حيث يتساوى العادل مع الظالم في رغباتهما المخبوءة لممارسة الظلم إذا تيسر للعادل أن يظلم دون أن ينكشف، مما يجعل الظلم هو الأصل البشري، أو عن تغير المعقولات مع تغير الظروف كما في قصة «كهف أفلاطون»، حيث خرج أحد السجناء ليرى العالم خارج الكهف فرجع لزملائه ليروي لهم أن العالم مختلف عما يرونه في كهفهم، وهذا ما جعل المحبوسين في السجن يسخرون من زميلهم الذي رأى غير ما تعودوا على رؤيته، فلم يصدقوا قوله وظلوا على تصوراتهم التي تحتوي عقولهم ولا تفتح مجالاً لافتراضات غيرها، ولا بد أنهم قد قالوا حينها «أهل العقول في راحة»، ساخرين من زميلهم الذي سيظل غريباً في نظرهم، كما هي الدعوى في كل حال مماثلة حين يأتي فرد ما بأمر من غير معهود أقرانه.