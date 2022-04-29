«الشارقة القرائي للطفل 13» يفتح الباب لاكتشاف مواهب الصغار

الشارقة (الاتحاد)

مع انطلاقة الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» هذا العام تحت شعار «كوِّن كونك»، يستضيف المعرض 72 ورشة علمية وفنية وإبداعية للأطفال واليافعين، يقدمها خبراء ومتخصصون، بهدف خلق مساحة إبداعية ترتقي بمهارات الأطفال، وتعزز فيهم ركائز المعرفة المبنية على الابتكار، خلال أيام المعرض التي تستمر في الفترة من 11 وحتى 22 مايو المقبل في إكسبو الشارقة.

وتتوزع الورش، التي تتضمن أكثر من 750 نشاطاً إبداعياً وتفاعلياً خلال أيام المهرجان، ما بين أنشطة تعتمد على المهارات والحرف اليدوية، وأخرى تستهدف تنمية شخصية الطفل من الناحية النفسية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية، والجلسات التوعوية، وورش تعليم التقنيات الحديثة التي تتناسب مع أعمار الأطفال، فضلاً عن جلسات تنمي في الطفل شخصية الإعلامي الصغير ليكون مؤهلاً لاستخدام وسائل الإعلام الحديثة بالطرق الآمنة والمفيدة.

وتقدم مساحة «المكتشفون الصغار»، المخصصة للأطفال من 3 إلى 5 سنوات، 264 نشاطاً إبداعياً، تساعد على تحفيز التفكير لدى الصغار من خلال الأنشطة التفاعلية التي تعتمد على مخاطبة الحواس الخمس، وهي تجمع بين المتعة والمرح وتحفيز النشاط الذهني لمساعدة الأطفال في المرحلة المبكرة من حياتهم على اكتشاف ألعاب تفاعلية تمنحهم الفرح والدهشة، ما يساعد على إثراء خيالهم.

ويوفر ركن الورش التكنولوجية للأطفال مساحة لتنمية مهاراتهم الإبداعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال أنشطة عملية وتفاعلية وألعاب تحفز الابتكار لديهم.

ومن خلال الأنشطة الرياضية التي يحتضنها ركن خاص بها، سيقوم الأطفال بأداء مجموعة من التمارين الخاصة التي تقوي أجسامهم، كما يمارسون الفنون الرياضية التي تستهويهم ويتعلمون قواعدها الأساسية، إضافةً إلى خوضهم تحدي اللياقة البدنية الشامل.

ويقدم ركن الأنشطة اليدوية، الأدوات التي تنمي مهارات الأطفال في صناعة الأشياء وتحويل الأدوات المهملة إلى إبداعات باهرة يمكن استخدامها، وسيتعلم الأطفال في هذه المساحة الإبداعية بشكل تفاعلي كيفية صناعة العطور وتاريخها، كما تتيح لهم الورش تعلم فنون التصميم وصناعة الدمى، إضافةً إلى تعلمهم صنع آلة الأفلام في المنزل بطرق بسيطة.

واهتم المهرجان بإنشاء مساحة تفاعلية مدهشة لورش الإعلام، التي تعرف الصغار على صناعة الأخبار، وتمكنهم من كتابة السيناريو ومهارات التصوير، مع إعطائهم معلومات شيقة تعرفهم بأسرار النجاح الإعلامي.

كما تستهدف الورش الإعلامية تثقيف الطفل بالأدوات التي يستطيع من خلالها أن يكون مؤثراً في أقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي.

تنمية الذات

حرص «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على التركيز على ورش التنمية الذاتية، التي تلبي متطلبات النجاح وتعزز في الصغار الاعتماد على النفس والاستقلالية، كما يتعلم المشاركون في تلك الورش المفاهيم والطرق والأساليب التي تساعد الأطفال على مواجهة التحديات في أهم مجالات الحياة اليومية، وعلى الطرق الناجحة في مواجهة التنمر.