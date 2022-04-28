«الشارقة للمتاحف» تعلن مواعيد عملها خلال عيد الفطر
هيئة الشارقة للمتاحف
29 ابريل 2022 01:30
الشارقة (وام) أعلنت «هيئة الشارقة للمتاحف» مواعيد عمل المتاحف التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر السعيد التي تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى الجمعة 6 مايو القادم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين التاسع من الشهر نفسه.
وأوضحت الهيئة أن المتاحف التي تنضوي تحت مظلتها ستكون مغلقة يومي 29 و30 رمضان وأول أيام العيد حسب التقويم الهجري، بينما تعمل بقية أيام العطلة من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، ويوم الجمعة من الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء.
وأكدت الهيئة أن عمل المتاحف خلال أيام العيد يأتي في إطار اهتمامها بمشاركة كافة متاحفها المنتشرة بربوع الإمارة في المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وربطها دوماً بالأنشطة السياحية. ووجهت الهيئة دعوة إلى أفراد المجتمع والزائرين من داخل الدولة وخارجها إلى استثمار الإجازة في زيارة المتاحف الاستمتاع بمشاهدة المقتنيات والكنوز الثرية داخل أروقتها.