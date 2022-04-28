«زايد للكتاب» تتعاون مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تعزيز حضورها العالمي من خلال التعاون الذي يربطها مع كبريات المؤسسات الثقافية والأكاديمية في العالم بمختلف المجالات، حيث تعتزم خلال الفترة المقبلة، عقد ندوات افتراضية بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية والأفريقية «SOAS» التابع لجامعة لندن، تبحث من خلالها سبل تعزيز التلاقي الثقافي والحوار والتعاون بين مختلف الحضارات. وتناقش الندوات الافتراضية التي ستعقد بإدارة وين تشن أويانغ، أستاذة الأدب العربي والمقارن في المعهد، أيام 28 أبريل الجاري، و12 و31 مايو، و14 يونيو المقبلين، الدور الذي تحدثه جهود الترجمة في تقريب وجهات النظر الأدبية والإبداعية بين الأمم، وحضور الأدب العربي في الثقافة الغربية وتطوير ساحات الإبداع، ونشر الثقافة العربية على نطاق أوسع، بمشاركة مجموعة من الفائزين ومرشّحي القوائم القصيرة في الجائزة، وعدد من المتخصصين في مجال التأليف والنشر والترجمة.

وتسلّط الجلسات الضوء على أهمية تقديم أعمال وإنتاجات أدبية وإبداعية متنوّعة في مجال أدب الطفل تسهم في الارتقاء بوعي وفكر الأجيال الجديدة، كما ستبحث في معالجة التحديات المتعلّقة في الحصول على المواد البحثية ونشرها ضمن مجالات عامة.

علي بن تميم

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «ساهمت روابط التعاون والشراكة التي تجمع الجائزة مع العديد من المؤسسات والهيئات الثقافية والأكاديمية في التعريف بها بشكل أوسع، وقادتها لأن تكون حاضرة لدى المثقفين والأكاديميين والمبدعين»، مضيفاً: «نعتزّ بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، هذا الصرح الأكاديمي الرائد والمرموق لما له من جهود كبيرة اضطلع بها على صعيد التعريف بخصوصية وثراء المنطقة، ونقل ثقافتها ومشاريع مبدعيها لمختلف اللغات الحيّة من دون مساس، ما يعزز من حضور الجائزة وشموليتها ويعرّف بها على نطاق أوسع عالمياً. خاصة أن جائزة الشيخ زايد للكتاب توفّر منحة الترجمة للناشرين التي تمدّ جسراً للناطقين باللغات الأخرى للتعرّف على الأعمال الأدبية الفائزة بها، كلّ ذلك يسهم في فتح المزيد من مجالات التعاون أمام المؤلفين والمترجمين والناشرين ويمنح الفرصة لفهم الآخر، والانفتاح على الثقافات الأخرى من دون المساس بخصوصيتها وفرادتها».

من جهتها، قالت البروفيسورة وين تشن أويانغ، أستاذة الأدب العربي والمقارن: «يشرّفني أن أتعاون مع جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، وأتطلع لأن تُبرز سلسلة الندوات التي سأقدمها أهمية وتأثير الأدب والثقافة العربية في مختلف الثقافات العالمية، في الوقت ذاته ستعكس هذه الجلسات مدى التعاون الذي يربط الكلية مع الجائزة، والسعي المشترك للاستفادة من خبرات ومعارف نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاعات متعددة».

صرح علمي

تعدّ كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التي تأسست في العام 1916 وتضم حالياً أكثر من 6 آلاف طالب من 130 دولة، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة لندن المتخصصة في مجالات اللغات والإنسانيات والفنون، حيث يُعنى بتقديم دراسات في مجالات الثقافات، والقانون، والعلوم الاجتماعية المتعلّقة بآسيا وإفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط.