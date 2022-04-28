مهرجان أبوظبي يقدم «مهرجان الأدب العربي بواشنطن»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة» وبرنامج فعالياته العالمية في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع مركز الفنون الثقافية التابع لمعهد الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مركز آلان تشيوس للكتاب الدوليين في جامعة جورج ميسن، «مهرجان الأدب العربي بواشنطن.. سرد الشرق الأوسط» افتراضياً يومي 17 و18 مايو، عبر بث مباشر على منصة «زووم» من العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في إطار رؤية المهرجان لتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية وتعميق الروابط الثقافية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، «التزاماً منا بتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية، والتعريف بمنجز الأدب العربي، وتوثيق الروابط بين الكتاب العرب والمجتمع الأدبي العالمي، بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط ومركز آلان تشيوس للكتّاب الدوليين في جامعة جورج ميسن بواشنطن، نحتفي بإبداعات الروائيين والشعراء من الإمارات، العراق، لبنان، سوريا، مصر، وفلسطين، والولايات المتحدة وغيرها».

وأضافت: «نقدّم حدثاً ثقافياً وفكرياً فريداً، يستكشف عبر مجموعة متميزة من الندوات الحوارية وورش العمل، كتابات وقضايا وتحديات نشر وتوزيع إبداعات كتّابنا العرب، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والناشرين وممثلي المؤسسات الثقافية العريقة من الوطن العربي والعالم، بينهم إيزوبيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، والكاتبة الإماراتية البارزة نجوم الغانم، والروائي اللبناني الأميركي ربيع علم الدين وآخرون».

ويُفتتح المهرجان بكلمة رئيسية من الروائي اللبناني الأميركي ربيع علم الدين الفائز بجائزة بن/فولکنر لعام 2022 للرواية، فيما تضم قائمة المتحدثين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، إيزوبيل أبو الهول، والشاعرة والكاتبة الإماراتية البارزة نجوم الغانم، والكاتبة السورية رشا عباس، والمترجم والمحرر المصري الأميركي، كريم جيمس أبو زيد، والكاتبة الفلسطينية الأميركية، زينة عرفات، والقيَّمة الفنية لانا برقاوي، والشاعرة اللبنانية زينة هاشم بيك، ومديرة النشر في ستوريتل دبي ومؤسسة وكالة راية الأدبية، ياسمينة جريصاتي، والكاتبة المهتمة بالثقافة المصرية أورسولا ليندسى، والشاعرة دنيا ميخائيل، والكاتب الروائي أحمد ناجي، وآخرون.

وسيُختتم المهرجان بقراءة شعرية في معهد الشرق الأوسط بمشاركة الشاعرة الأميركية من أصل فلسطيني زينة عزام.