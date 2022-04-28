«الشارقة للتراث» يُصدر العدد الجديد من «مراود»

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن معهد الشارقة للتراث العدد الجديد من مجلة مراود احتفاءً بالمشروعات التراثية في المنطقة الوسطى والشرقية، والتي يشرف المعهد على ترميمها وإعادة تأهيلها.وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد رئيس تحرير المجلة: تتميز إمارة الشارقة بوفرة المواقع التاريخية، والبيوت التراثية التي تختزن ذاكرة المكان وتاريخه الموغل في القدم وتراثه العريق الزاخر بالغنى والتنوّع. وأشار إلى أن المعهد عكف على ترميم المعالم التاريخية والمباني التراثية، تنفيذاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «حفظه الله». وشملت أعمال الترميم: البيت الغربي، بيت السركال، بيت النابودة، حصن الشارقة، سوق العرصة، سوق الشناصية، سوق التمر وسوق صقر، بالإضافة إلى معالم ومبان في المنطقة الوسطى والشرقية، بينها الذيد، فلي، كلباء، خورفكان ودبا الحصن.

وتحدث الدكتور منّي بونعامه، مدير التحرير عن الشارقة بوصفها موطناً للتراث، وقال: تتمتّع إمارة الشارقة بشخصية ثقافية فريدة ورائدة، حقّقت لها تراكماً تاريخياً مهماً، وشهرة واسعة على مستوى العالم، وجعلتها وجهة عالمية للثقافة والسياحة الثقافية. إذ يجد السائح بين ربوعها معالم ذات امتداد تاريخي موغل في القِدم، ومراكز ثقافية وترفيهية عصرية تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، ومن مختلف الثقافات والفئات العمرية، فضلاً عن نهضة الإمارة العمرانية والحضارية، التي حوّلتها دوحةً وارفةَ الظلال، يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان، ويؤمّها المبدعون والمفكرون وأصحاب الأموال والأعمال من كلّ حدب وصوب.

وأكد أن الشارقة تعدّ من أوائل إمارات الدولة التي عكفت على ترميم المعالم التاريخية والمباني التراثية، وكانت البداية في قلب الشارقة النابض، حيث المعالم والشواهد الباقية من القرون الخالية، لاتزال شاخصة تحيل إلى ماضيها الجميل، وتراثها الأصيل، مع صون المباني التاريخية والمواقع التراثية وإحيائها من خلال أعمال الترميم للحفاظ عليها من عوادي الزمن وعوارض الاندثار.

وذكر أن اهتمام الشارقة، موطن التراث ومركز الحضارة والإشعاع الثقافي بهذا الجانب المهم من العمارة التقليدية، ممثلة في شكل أحياء الشارقة القديمة ومناطقها التراثية المتوزعة في كل من الذيد، خورفكان، كلباء ودبا الحصن، ينمّ عن رؤية متكاملة ووعي شامل بأهمية التراث الثقافي، ضمن صميم المشروع الثقافي الإحيائي للإمارة. وهذا ما جعل الشارقة حاضنة التراث وعاصمته وموطنه، ففيها تتكامل كل صور الأصالة والعراقة، ومنها تفوح نسائم الماضي، ورائحة التراث.

ويقدم العدد الجديد من مجلة مراود صورة متكاملة عن المشروعات التراثية الكبرى التي نفذها المعهد، برعاية ودعم صاحب السموّ حاكم الشارقة في المناطق الوسطى والشرقية، وإبراز دورها في إحياء المكان وذاكرته الممتدة.

ويشتمل العدد كذلك على مقالات ومقاربات تراثية وثقافية متنوّعة، تقدّم للقرّاء المتعة والفائدة، منها «الوتريات العربية في علم الآثار الموسيقيّ»، «فن من حق الليلة»، «الإبل في الشعر الشعبي»، «الشعر والمشاعر في آفاق المدرسة الرومانسية»، «الخطب المنبرية للشيخ مبارك الهران»، بالإضافة إلى موضعات عن «أيام الشارقة التراثية»، و«صناعة القرا» و«شهادة حجلة» وسواها من الموضوعات الغنية والمتنوعة.