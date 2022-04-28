«الشارقة القرائي للطفل 13».. 12 يوماً في حضرة الكتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتحت شعار «كوّن كونك!» تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 11 وحتى 22 مايو المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، كما يرافقهم فنانون يقدّمون للأطفال واليافعين فعاليات وأنشطة متنوعة، منهم الفنان المصري محمد هنيدي، جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس الأول، في مقرّ الهيئة بالشارقة.

إلى ذلك، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نفتح اليوم فصلاً جديداً من حكاية «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حكاية أبطالها أطفال يحلمون بغد مليء بالطموحات والأحلام، حكاية رغم تعدد أحداثها وأهمية رسائلها، إلا أنها تعد محطة بارزة من حكاية مشروع الشارقة الحضاري الكبير»، مضيفاً: «المهرجان لديه رؤية تجاه الاستثمار بعقول الأطفال واليافعين، وبناء معارفهم وفتح المجال لاكتشاف طاقاتهم ومواهبهم».

وأكد: «المهرجان يساهم في بناء مستقبل بلادنا ويكشف أمام الأجيال الجديدة الطرق والمسارات ليصلوا إلى ما يطمحون إليه، ويكونوا أبناءً مخلصين لثقافتنا العربية وحاملين لرسالة الإمارة ورؤيتها الحضارية إلى العالم»، لافتاً إلى أن المهرجان سيمتد، للمرة الأولى في تاريخه، على مدار اثني عشر يوماً.

وقالت خولة المجيني، منسق عام «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»: «المهرجان بات تقليداً سنوياً نهدف من خلاله للاستثمار في أجيال المستقبل عبر تنمية وعيهم ومداركهم، وتعزيز مهاراتهم»، مضيفة: «اخترنا أن تحمل الدورة الـ 13 من المهرجان شعار «كوّن كونك»، واخترنا في تصميم الشعار البصري مادة الصلصال للتعبير عن قدرة خيال الأطفال على صناعة عوالمهم الخاصة وتشكيل مواهبهم بمرح ولعب وعبر التعلم والابتكار».

وأوضحت: «يبلغ عدد الفعاليات في المهرجان نحو 1900 فعالية، منها 1140 خاصة بفعاليات الطفل التي تستقبل 11 ضيفاً من 14 دولة، إلى جانب 120 فعالية ثقافية باستضافة 43 ضيفاً من 21 دولة».

وقال منصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب: «في هذا العام يشارك في المهرجان 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية»، مضيفاً: «يشهد المهرجان هذا العام انعقاد أول «مؤتمر لموزعي الكتب» في العالم، والذي يقام يومي 15 و16 مايو في مقر الهيئة، بحضور أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، يقدمون جلسات نقاشية وورش مهنية متخصصة».

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة و«هيئة الشارقة للكتاب» مركزاً لقطاع النشر العالمي، يجمع العاملين في صناعة الكتاب، ويتيح لهم التعاون في مشاريع تجارية جديدة.

وينظم المهرجان مسابقة «فارس الشعر» السنوية، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تهدف للارتقاء بذائقة الأطفال واليافعين، وتقويم ألسنتهم.