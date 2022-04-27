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إطلاق صندوق «مساندة أدباء أوكرانيا»
إطلاق صندوق «مساندة أدباء أوكرانيا»
27 ابريل 2022 23:20

الشارقة (الاتحاد)
أعلن كل من «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، و«مؤسسة فروتسواف للأدب»، الجهة المنظمة لمشروع لقب «فروتسواف مدينة الأدب»، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن إطلاق «صندوق مساندة أدباء أوكرانيا» لتقديم الدعم المالي للكتاب والمترجمين والعاملين في قطاع النشر الذين فقدوا أعمالهم في أوكرانيا.
وجاء إطلاق الصندوق استجابة للأوضاع في أوكرانيا، حيث وجهت «مؤسسة فروتسواف للأدب» دعوة لمدن الأدب والعواصم العالمية للكتاب، وتلقت استجابة ودعماً فورياً من «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، تم بموجبه تأسيس «صندوق مساندة أدباء أوكرانيا»، لتقديم منح مالية لأدباء ومترجمين وناشرين أوكرانيين فقدوا مصادر عيشهم، وتوفير الدعم لهم للحصول على منح دراسية أو امتلاك حقوق أعمالهم الأدبية.
وأعربت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، رئيسة اللجنة الاستشارية لمكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عن سعادتها بتأسيس الصندوق المخصص لدعم الكتّاب الأوكرانيين المتضررين من الوضع في أوكرانيا، مؤكدةً ضرورة الكلمة المكتوبة في تجاوز تحديات الأوضاع الصعبة والظروف القاسية، والحاجة إلى الكتاب لمد جسور التواصل والحوار، وتقليص الفوارق وتحقيق الأمن. وشددت على إيمانها الراسخ بأن عالم الأدب يفتح بوابة للسلام، مشيرةً إلى أن الواجب الإنساني يدعو العالم إلى توحيد الجهود لدعم هذه المبادرة النبيلة.
من جانبه، قال إريك غرن، مدير «مؤسسة فروتسواف للأدب»: «ندعو المجتمع الأدبي الدولي لدعم الصندوق، حيث سيتم الاستفادة من كافة التبرعات لمساعدة الكتّاب والرسامين والمترجمين بشكل مباشر، في حين سيعمل الصندوق على تمويل ترجمة مختارات من الأدب الأوكراني إلى لغات أخرى».
وستتعاون «مؤسسة فروتسواف للأدب» مع عدد من المؤسسات والمنظمات البولندية، مثل «جمعية الاتحاد الأدبي» و«جمعية المترجمين الأدبيين البولنديين»، بالإضافة إلى التعاون مع مدن الأدب التابعة لليونسكو في أوكرانيا ومعهد الكتاب الأوكراني، بهدف التعرف على احتياجات الأدباء والكتاب الأوكرانيين.

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