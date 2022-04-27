«الرّهينة» لدماج.. تتماهى مع أجواء رمضان

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

يستقبل اليمنيون شهر رمضان بأجواء احتفائية خاصّة متنوعة، تتوزّع بين الأهازيج الشّعبية التّرحيبية وتزيين البيوت والأحياء والشّوارع والمساجد بالأهلة والمصابيح الورقية، وكتّاب وأدباء اليمن ليسوا بعيدين عن هذا المشهد الاحتفالي العام، وهذا ما نجده لدى زيد بديع دمّاج في روايته «الرّهينة»، التي تمّ اختيارها كواحدة من أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، كما تمّ أيضاً اختيارها ضمن بواكير الأعمال الإبداعية المنشورة في مشروع اليونسكو (كتاب في جريدة) العدد الرّابع، وطبع منه 3 ملايين نسخة في 5 طبعات، وترجمت إلى عدة لغات أجنبية.

والرّواية بمجملها تستعرض حياة خفية يعرضها الكاتب في إطار روائي يصنع مقاربة بين طقوس الاحتفال برمضان في القرية والمدينة، والفرق بين مشاعر الفقراء والأغنياء في هذه المناسبة الجليلة. كما يشير عبر التّماهيات من خلال اختلاف الطّبقات في روايته إلى اختلافات أكثر عمقاً على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، حيث اعتبر شهر رمضان محرّكاً أساسياً ضمن الأحداث، لتشكيل حالة متطوّرة من الوعي، تدفع بأحداث هذا العمل الأدبي الرّفيع إلى الأمام: «غداً هو أول يوم في شهر رمضان، شعرت بذلك من خلال الإعداد الهائل والاهتمام المشترك لجميع سكّان القصر.. حتى صاحبي كان قد ملأ غرفتنا بأشياء عجيبة، بيضاء اللّون كأنها مصنوعة من الفضّة، قال لي إنها الأتاريك، وبدأ في تنظيفها ثم ملأها بمادة الكاز، وغيّر لها كما أخبرني، ذبائلها الحريرية الملونة التي تشبه قوس علاّن بألوانه، كما شرع يجري تجاربه عليها، هنا تذكرت ليالي رمضان في بلدتي القابعة في حضن جبلها الأشم، نسمر لنسمع آيات من القرآن الكريم نحفظها على ضوء سراج زيتي، وإذا ما قرئ شيء آخر فهو طبعاً كتاب الموالد والمآتم والأفراح».

و«الرّهينة» من نوعية الرّوايات التي لا تفارق ذاكرة ووجدان القارئ العربي، لتناولها في خطابها الدّلالي قضية إنسانية لحقبة تاريخية محدّدة، كاشفة بجرأة جوانب من الحياة في أربعينيات القرن الماضي في اليمن، موازية في السرد بين أحداث ومجريات تلك الحقبة، مع وصف دقيق للشخصيات والأمكنة والهويات في إطار غير متكلّف، تماهياً في ذات الوقت مع مجرى الاحتفال بشهر رمضان، بصياغة أدبية رفيعة، ولغة تتمتع بقدر عالٍ من المشاعر الإنسانية، عبر المزج بين المعيش والمتخيّل، حينما يأخذنا زيد دمّاج (1943 - 2000) في رحلة غرائبية، ليضعنا وجهاً لوجه أمام عالم يلفّه الغموض والأسرار، حتى باتت «الرّهينة» على مدار ربع قرن من أهم الرّوايات اليمنية التي شغلت الوسط الثقافي المحلّي والعربي والعالمي، لتبقى حتى اليوم ذلك العمل القوي في سهولته والعميق في كثافته والغني في دلالاته، حتى أصبح العالم المتخيّل الذي يكوّنه النّص قريباً جداً من العالم الواقعي المعيش، لا بل يكاد يكونه.