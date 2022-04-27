«الفجيرة للفنون» تعرض مسرحية «شو هالميديا» خلال عيد الفطر

الفجيرة (وام)

تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز الفجيرة الإبداعي ومسرح الفجيرة.. عرضاً مسرحياً تحت عنوان «شو هالميديا» من تأليف طلال محمود وفكرة مروان عبد الله وإخراج سعيد الهرش، ويقام العرض في مسرح مركز الفجيرة الإبداعي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتتضمن فكرة العرض المسرحي «شو هالميديا»، التي تعرض في إطار كوميدي من خلال التركيز على أثر السوشال ميديا على العائلة بكل أبعادها من الجانبين السلبي والإيجابي، ومدى العزلة التي أصابت الفرد، بعد أن أصبح هاتفه هو رفيق دربه الذي أبعده عن عائلته. كما إن العمل لا ينصب فقط على إظهار سلبيات «السوشال ميديا» بل يبرز ايجابياتها إذا تم استغلالها بالطريقة الصحية بما يخدم الفرد والعائلة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن الأكاديمية تحرص على نسج وترسيخ علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين داخل إمارة الفجيرة وخارجها وخاصة تلك التي نتقاطع معها في موضوعات الفنون والثقافة من خلال المشاريع والأعمال المشتركة، ومسرحية «شو هالميديا» تعتبر جزءاً من هذه المشاريع التي تعزز وترسخ هذا النهج.

ومن جانبه عبر الدكتور سعيد علي الحمر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة من خلال عرض مسرحية فنية تسلط الضوء على أثر السوشال الميديا على الأجيال، وتنبه أفراد المجتمع إلى مخاطرها، لافتاً إلى أهمية بث الرسائل التوعوية وتثقيف المجتمع بها مما ينعكس إيجاباً على خلق جيل واعٍ بالأحداث وكيفية التعامل معها.

وأكد شريف العوضي، رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة، دور المسرح في رصد جميع القضايا المجتمعية ومعالجاتها في إطار تعزيز الهوية الوطنية، لافتاً إلى أهمية العمل المسرحي الذي سيعرض خلال أيام العيد، في معالجته قضية اجتماعية مهمة تستحوذ على أفكار شرائح من المجتمع وخاصة الشباب والأطفال.

وقال سلطان مليح، مدير مركز الفجيرة الإبداعي «نهدف من خلال استضافتنا للعمل المسرحي إلى تعزيز التعاون مع شركائنا، وتوفير منصة فنية ثقافية، تستقطب جميع شرائح المجتمع في الإمارة، وإن مركز الفجيرة الإبداعي من المؤسسات السباقة في تنظيم مثل هذه الأنشطة الفنية».