688 مليون درهم أرباح "الدار" خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد) حققت الدار العقارية 688 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 26.5%. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 31.5% لتصل إلى 2.68 مليار درهم في حين وصلت الأرباح الإجمالية إلى 1.12 مليار درهم بنمو 44%. وتوسع المخزون الاستراتيجي للدار من الأراضي المعدّة للتطوير بالاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في جزيرة السعديات خلال الربع الثاني فيما تحتفظ الشركة بـ 5.6 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليارات درهم. وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية : لم تكتفِ الدار خلال الربع الأول من هذا العام بتحقيق أداء مالي قوي فحسب، وإنما قمنا أيضاً بتنويع مصادر تمويلنا والارتقاء بقدراتنا التشغيلية استعداداً لاغتنام المزيد من فرص النمو. وأضاف أن "الدار" نجحت في توسيع نطاق حضورها الجغرافي إلى رأس الخيمة من خلال عمليتي استحواذ في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى دخول السوق المصرية في نهاية العام السابق. وقال إن "الدار" ستقوم خلال الأشهر المقبلة بإتمام العديد من الصفقات لتوسيع قاعدة أصولها وبالتوازي مع استمرار طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين على العقارات عالية الجودة في أبوظبي ستعمل أيضاً على زيادة أنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة بالاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتنامي من الأراضي المعدّة للتطوير في جزيرة السعديات. وأوضح أنه مع دخول "الدار" مرحلة جديدة من النمو تواصل الاستثمار في المواهب والابتكار لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية المجموعة الطموحة، وإحراز تقدم كبير في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث نسعى من خلال الخطوات الملموسة التي اتخذتها "الدار" في سبيل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون في عقارات المجموعة إلى الاضطلاع بدور رائد في مجال الاستدامة لدعم طموح دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وبناء اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.





