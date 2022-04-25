مجلس أمناء «زايد للكتاب 16» يعتمد أسماء الفائزين

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، لتقييم نتائج الدورة السادسة عشرة في فروع الجائزة التسعة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وكلٍّ من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف الوطني بالإنابة.

واعتمد المجلس في اجتماعه بعد الاطّلاع على توصيات الهيئة العلمية للجائزة أسماء الفائزين، التي سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر أبريل، على أنّ يتم تكريمهم خلال حفل خاص بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وسيحصد الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.

ويعد مجلس الأمناء الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة للجائزة وتحديد هيكلها التنظيمي، كما يشمل نطاق عمله اتخاذ جميع القرارات المتعلّقة بفئات الجائزة والفائزين.

واستقبلت دورة هذا العام العدد الأكبر من الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ انطلاقها، إذ بلغ عدد الترشيحات أكثر من 3 آلاف مشاركة تلقّتها الجائزة من 55 دولة من بينها 20 دولة عربية بزيادة شكّلت 28% على العام الماضي، الذي شهد استقبال 2349 ترشيحاً، ونجح 26 عملاً في الوصول إلى القوائم القصيرة التي أعلنتها الجائزة الشهر الماضي.