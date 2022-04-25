أمسية رمضانية بمجلس «تريندز» الثقافي: الكتاب السابع من «الإخوان» يكشف إعلام الجماعة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش «مجلس تريندز الثقافي»، ضمن أمسياته الرمضانية، الكتاب السابع من «موسوعة الإخوان المسلمين» الصادر حديثاً تحت عنوان: «النشاط الإعلامي والاتصالي لجماعة الإخوان المسلمين.. الرؤية.. الأهداف.. المستقبل».

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الإصدار الجديد ضمن الموسوعة التي يقوم المركز بإعدادها، والتي ستشمل 35 كتاباً، مشيراً إلى أنه يتميز بشمولية الطرح، والأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما الفترة التي تلت ما يسمى بـ«أحداث الربيع العربي». وأضاف أن الكتاب السابع من الموسوعة، يكشف الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام «الإخواني» منذ نشأة الجماعة عام 1928، بوصفه إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الجماعة في بنيتها التنظيمية والدعوية بهدف نشر فكرها، والدعوة إلى «أستاذية العالم»، والترويج لفكرة إحياء الخلافة الإسلامية، والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وذكر العلي أن من أبرز ما يميز الدراسة تناول النشاط الإعلامي والاتصالي لجماعة «الإخوان» من منظور كلي شامل مع تتبع تطورات الظاهرة موضع البحث منذ أوائل نشأتها، مروراً بمراحلها المختلفة، وصولاً لما بعد عام 2013 من خلال رصد المرتكزات الفكرية لخطاب الجماعة الإعلامي، وتحديد اتجاهاته، والتعرف على الإطار الفكري الذي اعتمدته الجماعة في خطابها، والذي يتسم بخصائص أبرزها أنه ذو طابع أيديولوجي يركز على مفردات دينية تجذب إليها العامة من الجماهير، مثل: «الإسلام هو الحل» و«الجهاد» و«الخلافة الإسلامية».

فيما قدم خالد عبدالحميد، مدير إدارة الإسلام السياسي في «تريندز»، نبذة عن أبرز محاور الكتاب وفصوله، مشيراً إلى أن الكتاب الذي يتضمن خمسة فصول ترصد أهم محطات تطور قضايا متعلقة بالنشاط الإعلامي والاتصالي لجماعة «الإخوان». وأوضح أن الكتاب اعتمد منهج توثيق البحوث الاجتماعية ذاته، ومناهج ومقاربات تحليلية ذات صلة بدراسات الإعلام والاتصال.

وأشار إلى أن الفصل الأول، تتبع «تاريخ تطور العمليات الإعلامية والاتصالية»، فيما ناقش الثاني «المرتكزات الأيديولوجية والفكرية للخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين»، أما الفصل الثالث فيكشف تطور وسائل الإعلام لدى الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013.

من جانبه، تناول سلطان ماجد، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في «تريندز»، الفصل الرابع الذي بَيّن أهمية التعبئة الجماهيرية بالنسبة للجماعة، وتعامل إعلام «الإخوان» مع الخصوم بأساليب مختلفة، أهمها بث الإشاعات ضد كل من يعارضهم، مع ارتباط خطاب «الإخوان» الأيديولوجي بمنظومة القيم الرئيسة للجماعة التي تسعى إلى ترسيخها بين المنتمين والمنتسبين إليها، فيما يستشرف الفصل الخامس والأخير مستقبل الإعلام لدى جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنه يواجه أزمة حقيقية كبرى تضعه على طريق الاختفاء.