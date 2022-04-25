الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 13 من «القرائي للطفل» غداً
شعار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»
25 ابريل 2022 21:31
الشارقة (الاتحاد) تُنظم «هيئة الشارقة للكتاب» في مقرها، غداً، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» 2022، والتي ستعقد في مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو المقبل تحت شعار «كوّن كونك». ويقام المهرجان برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ بهدف الارتقاء بمعارف الأطفال واليافعين في دولة الإمارات، وخلق بيئة معرفية توسّع مدارك الأطفال وتسهم في تنمية آفاقهم، وترسّخ الشارقة بيئة حاضنة لأجيال المستقبل، من خلال أجندة حافلة بالفعاليات التوعوية والمعرفية والثقافية، والأنشطة التي تنمي مهارات الأطفال، والعروض المسرحيّة والفنيّة والترفيهية. ويتحدّث في المؤتمر أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، للكشف عن قائمة الضيوف المشاركين هذا العام، من مفكرين وإعلاميين ومعنيين بالشأن المعرفي والثقافي الموجّه للأطفال، والذين يستضيفهم المهرجان من المنطقة العربية والعالم، إضافةً إلى الإعلان عن برنامج الفعاليات وورش العمل والعروض الفنيّة والمسرحيّة التي ستقام على مدار 12 يوماً.