«الناشرين الإماراتيين» تعرض إصدارات 17 دار نشر في «الكتاب الإماراتي»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الثانية من «معرض الكتاب الإماراتي» الذي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وعبر مبادرة «منصة»، التي أطلقتها الجمعية لدعم الناشرين الإماراتيين لتسويق إصداراتهم في معارض الكتب المحلية والدولية، عرضت جمعية الناشرين الإماراتيين إصدارات 17 دار نشر إماراتية بإجمالي عناوين بلغت 151 كتاباً لمؤلفين إماراتيين في مختلف فنون الأدب والإبداع والمعرفة، لتعكس أعمالهم مستوى خبرات دور النشر وإسهامها في تطوير صناعة الكتاب، وتقديم أحدث نتاجات الساحة الإبداعية في الإمارات.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «مشاركة الجمعية في معرض الكتاب الإماراتي بدورته الثانية لها طابعها المختلف الذي يتيح للكتاب الإماراتي ودار النشر المحلية أن تعرض جديدها في معرض مكرس للكتاب الإماراتي، مما يسهم بدور كبير في تسويق نتاج دور النشر المحلية والتعريف بها، ويقدم صورة مكثفة عن المستوى الذي وصلت إليه صناعة الكتاب وحركة النشر في الإمارات وجودة المحتوى الإبداعي وتنوعه الذي يلبي اهتمامات القراء».

وأضاف الكوس: «لمسنا تفاعلاً كبيراً من قبل زوار المعرض الذين حرصوا على اقتناء جديد المؤلفين الإماراتيين من الكتاب المحترفين والمبدعين الشباب الذين نعرض كتبهم والتي تغطي مجالات متنوعة، ونحرص دائماً على أن يكون لحضورنا في معارض الكتاب داخل الإمارات وخارجها دور من خلال مبادرة (منصة) في خدمة الناشرين الأعضاء وإيصال إصداراتهم إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى ما تتضمنه مشاركتنا من رسالة ثقافية تعكس مستوى الحراك الإبداعي في الإمارات من خلال الكتاب».