السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«الناشرين الإماراتيين» تعرض إصدارات 17 دار نشر في «الكتاب الإماراتي»
من جناح الجمعية في معرض الكتاب الإماراتي
25 ابريل 2022 21:25

الشارقة (الاتحاد)

شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الثانية من «معرض الكتاب الإماراتي» الذي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وعبر مبادرة «منصة»، التي أطلقتها الجمعية لدعم الناشرين الإماراتيين لتسويق إصداراتهم في معارض الكتب المحلية والدولية، عرضت جمعية الناشرين الإماراتيين إصدارات 17 دار نشر إماراتية بإجمالي عناوين بلغت 151 كتاباً لمؤلفين إماراتيين في مختلف فنون الأدب والإبداع والمعرفة، لتعكس أعمالهم مستوى خبرات دور النشر وإسهامها في تطوير صناعة الكتاب، وتقديم أحدث نتاجات الساحة الإبداعية في الإمارات.
وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «مشاركة الجمعية في معرض الكتاب الإماراتي بدورته الثانية لها طابعها المختلف الذي يتيح للكتاب الإماراتي ودار النشر المحلية أن تعرض جديدها في معرض مكرس للكتاب الإماراتي، مما يسهم بدور كبير في تسويق نتاج دور النشر المحلية والتعريف بها، ويقدم صورة مكثفة عن المستوى الذي وصلت إليه صناعة الكتاب وحركة النشر في الإمارات وجودة المحتوى الإبداعي وتنوعه الذي يلبي اهتمامات القراء».
وأضاف الكوس: «لمسنا تفاعلاً كبيراً من قبل زوار المعرض الذين حرصوا على اقتناء جديد المؤلفين الإماراتيين من الكتاب المحترفين والمبدعين الشباب الذين نعرض كتبهم والتي تغطي مجالات متنوعة، ونحرص دائماً على أن يكون لحضورنا في معارض الكتاب داخل الإمارات وخارجها دور من خلال مبادرة (منصة) في خدمة الناشرين الأعضاء وإيصال إصداراتهم إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى ما تتضمنه مشاركتنا من رسالة ثقافية تعكس مستوى الحراك الإبداعي في الإمارات من خلال الكتاب».

الإمارات
الشارقة
جمعية الناشرين الإماراتيين
الكتاب الإماراتي
معرض الكتاب الإماراتي
هيئة الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©