طه حسين.. يصف مشهد الإفطار

محمد عبدالسميع (الشارقة)

للأديب عدسة بصريّة تجاه الأشياء، مصنوعة من فكره ورؤيته الذهنية التي يصبها في قالب وجداني رائع ومؤثّر في الآخرين، وفي حالة الشهر الفضيل، استثار مشهد إفطار الصائمين عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وهو يرى تأهّب الأيدي والأفواه، في آخر النهار، فكان أن رسم قطعةً موشّاةً بلغته الجميلة المستمدّة من عصور العربية الزاهرة، فكأننا أمام كاميرا متحركّة سكنت عقل ووجدان الكاتب البصير طه حسين الذي كان إحساسه العالي يضفي على الوصف قوّة الصورة والأسلوب.

استخدم طه حسين أسلوب السّجع الرائق الذي يعطي النصّ موسيقى تجعل الكلام محفوظاً يتمثّل به الأدباء والطلبة ويقيسون عليه في بناء قطع أدبية مماثلة.

بانتظار مدفع الإفطار

كما ذهب عميد الأدب العربي إلى أسلوب الجناس الجميل الذي يُعتبر من بديع أسلوب الكتاب القدامى والمحسّنات التي امتاز بها أدبنا العربي في الشعر والنثر، كما كان له على مستوى الوصف الاجتماعي شيء من العذر تجاه الصائمين وهم ينتظرون دويّ مدفع رمضان وينطلقون إلى المائدة بمجرد سماعه.

ومن جماليات هذا الأسلوب الإيجاز في جمل معبّرة لاستنفار الناس أنفسهم، وكيف تخفق قلوبهم حين يدنو الغروب، إذا ما علمنا مقدار المشاقّ والتعب بحسب طبيعة الشهر في ما مضى، وقلّة وسائل الترفيه والراحة قياساً إليها اليوم، وكيف تصغي الآذان (الأسماع) إلى الأذان (صوت المؤذن)، وما بين اللفظتين من جناس. كما نتأمل كيف استطاع طه حسين أن يستعير لفظةً من واقع المائدة هي (طاشت) التي ينقل لنا بها نكهة الطعام، وهي تنتشر وتشغل العقول والأحلام وتمنّي النفوس، فكأنّ الموقف موقفٌ جلل ويستدعي التأهب له والتحضير المسبق، وهذا ربما يصدق عليه قول المثل الشعبي «عند البطون غابت الذهون»!

أمّا الأشداق التي تنقلب أو الأفواه التي تتحرّك والعيون - الأحداق - التي تتوزّع بين الأطباق، فصورة جميلة، بما في (تنقلب) و(تتقلب) من جناس وقرب لفظي، وأطباق الطعام المصفوفة والأكواب المرصوفة من سحر لفظي ومشهدي جميل.

أفواه تلتقم وحلوق تلتهم

أمّا مشهد الظماء وهم يردون الماء عند الإفطار، فهو رائع، حيث يطوف الجياع بالقصاع، وحيث الأفواه تلتقم والحلوق تلتهم والبطون تستزيد، في حين ما تزال الصحائف ترفع، وتوضع.

يقول طه حسين: «فإذا دنا الغروب، وخفقت القلوب، وأصغت الآذان لاستماع الأذان، وطاشت نكهة الطعام بالعقول والأحلام، فترى أشداقاً تنقلب، وأحداقاً تتقلب بين أطباق مصفوفة، وأكواب مرصوفة، تملك على الرجل قلبه، وتسحر لبّه بما ملئت من فاكهة، وأترعت من شراب، الآن يشق السمع دوي المدفع، فتنظر إلى الظماء وقد وردوا الماء، وإلى الجياع طافوا بالقصاع، تجد أفواهاً تلتقم وحلوقاً تلتهم وألواناً تبيد وبطونا تستزيد، ولا تزال الصحائف ترفع، وتوضع»!