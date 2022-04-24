«العويس الثقافية».. تحتفي بـ«كتب وكتاب.. قراءات مختارة»

دبي (وام) وقّع عبد الغفار حسين، أمس، كتابه الجديد «كتب وكتاب قراءات مختارة»، الصادر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وذلك في مبنى المؤسسة، بحضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين والمهتمين.
حضر حفل التوقيع معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والمستشار الدكتور عارف الشيخ، والمستشاران في هيئة دبي للثقافة الدكتور صلاح القاسم وظاعن شاهين، والدكتورة فاطمة الصايغ عضوة مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
ورحب عبد الحميد أحمد بالحضور في بداية الندوة، وقال: إن عبد الغفار حسين رمز من رموز الثقافة والعمل الاجتماعي وإن كتابه هذا جاء نتيجة قراءة متأنية لكتب صدرت في مراحل مختلفة وفي مواضيع شتى، حيث عمل في بلدية دبي وساهم في تأسيس مجلة أخبار دبي، كما ساهم في تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وكذلك جائزة العويس الثقافية، وعاصر شخصيات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتحدث عبد الغفار حسين عن كتابه، قائلاً: «حاولت ألا أكون قارئاً عابراً وناقشت الأفكار الواردة فيها وخاصة الكتب الصادرة عن الإمارات أو في الإمارات، حيث كنت موضوعياً لأنني عاصرت منذ ستينيات القرن الماضي التحولات التي حدثت في الإمارات.
وأضاف: «يحتوي الكتاب على مائة وخمسين كتاباً استعرضتها في مختلف المواضيع، بينها ستون كتاباً لمؤلفين من الإمارات، أي أكثر من ثلث الكتب التي استعرضتها، وهي دلالة جيدة على تصاعد حركة التأليف والنشر في الإمارات». وطاف عبد الغفار حسين على مجموعة من القضايا والمواقف التي واجهته مع المؤلفين، مؤكداً الجهد الطيب الذي يبذله الكاتب في تأليف كتابه، وهذا يستحق الإشادة والتقدير من قبلنا، وكذلك النقاش الإيجابي الذي يصب في صالح الإضاءة على الكتاب ليكون بين أيدي القراء، وتحدث كذلك عن الشعر الذي كتبه مطلع حياته الأدبية، وعن كثير من الذكريات التي ربما ترى النور في وقت ما.
يذكر أن كتاب «كتب وكتاب.. قراءات مختارة» صدر بـ 842 صفحة من القطع المتوسط تصدرته لوحة فنية من مقتنيات عبد الغفار حسين.