سوار الصبيحي: رمضان.. فرصة للتأمل واستعادة الزّمن الجميل

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

سوار الصبيحي (عمّان 1991) قاصّة وروائية أردنية، صدر لها مجموعة قصصية مهمّة بعنوان «الماتريوشكا» عن دار أزمنة وعصور للنّشر، وتنجز حالياً روايتها الجديدة بعنوان «أمواج هادئة» وهو مشروعها الأهم في رمضان، وتقول عن ذلك لـ«الاتحاد»: «أسهمت أجواء الشّهر الفضيل في منحي فرصة للتأمل والتّركيز لإنجاز هذا العمل الذي وضعت فيه خلاصة تجربتي الكتابية، بل لعله يتمتع بوضع خاص بالنّسبة لي، كونه أنجز في شهر البركة والخير والرحمة، بجانب أنني ومنذ مطلع الشّهر الفضيل وجدت نفسي أكثر نهماً للقراءة واستعادة الذاكرة مع الكتب القيّمة، حيث أتممت قراءة كتاب «مفاتيح خزائن السّرد» للناقد العراقي سعيد الغانمي، الذي يناقش فيه الأصناف السّردية الكبرى في الأدب العربي القديم، كما تستهويني الكتب التراثية لما لها من تأثير على ذائقتي، وغالباً ما أعيد قراءة كتب بعينها مثل «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي، أو أنغمس في قراءة كتاب «لسان العرب» لابن منظور، مستمتعة بالتّوليد اللّغوي للكلمات واشتقاقاتها ومعانيها المتعددة»..

علاقة روحانية

ترى الصبيحي أن شهر رمضان مختلف واستثنائي في كل شيء، هو باختصار بالنسبة لي «الشهر النّبيل الذي يكسر رتابة التدفق الزّمني، من خلال تغيير مواعيد حيوية في حياتي، فكل شيء ينقلب، بتغيّر العادات والسّلوكيات والمواعيد، بحيث يصبح للإيقاع الزّمني واقعاً مختلفاً يؤثر على النّفس والذهن والذاكرة، وأول هذه المتغيرات ما أنسجه من علاقة روحانية قوية مع هذا الشّهر وطقوسه ومفرداته، علاقة قوامها الإبداع، وأساسها الابتكار، لأن الجسد في لحظات التّشظي، يكون مفعماً بالطّاقة والصفاء، ما يجعله أكثر تحرراً من ماديات الحياة اليومية الرّتيبة، وعلى استعداد دائم للتأمل والإبداع، حيث إنني في هذا الشهر الفضيل أكتشف بحق مباهج الكتابة وجمالياتها، بحكم أنّه يمنحني الكثير من طقوس التأمل والسّكينة والتّفرّغ للإنجاز».

ذكريات رمضانية

تصف الصبيحي رمضان بـ«الطفل الجميل الصّغير، فهو يكبر معنا بما يحمله من روائح زكية وذكريات وانعقاد لأواصر اجتماعية وإنسانية تكتسي أحلى ما فيها، فهو شهر دوّار كالشّمس، وذاكرته متصلة بمستقبله، ورغم ما اعتراه من هنات اقتصادية واستهلاكية، إلى أنّه يظل الأجمل والأنقى، فلنحافظ على الأقل على تلك الذاكرة التي يحملها بين أول خيط من الضّوء حتى آخره، إن فكرة الصيام هي نمط حياة، ربما يجب التّعامل معها بروحانية أكثر مما هي عليه الآن في عصر عولمة الثقافة، حتى يصير مثل حبّة تمر نتذكر صفاء طعمها داخل الرّوح، لنشعر بقوة وعظمة الإيمان بالله جلّ وعلا».

وعن أجمل ذكرياتها الرمضانية، تقول: «أحرص في هذا الشهر على الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بصوت بعض المقرئين مثل الشيخ محمد رفعت، وقراءاته في فتراث الهدوء والصّفاء الرّوحي، وفيه أيضاً تتجدد علاقتي بالقرآن الكريم، لأنه منجم لا ينفد من جماليات اللغة والإحساس العميق، فالأديب وبخاصة الروائي الذي لا يحسن قراءة كتاب الله، يخسر الكثير في علاقته باللغة وجماليات التعبير وصنعة الكتابة».