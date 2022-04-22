«الكتاب الإماراتي 2» يقدم إصدارات تعزز التراث المحلي

الشارقة (الاتحاد)

يستقبل «معرض الكتاب الإماراتي» رواده في دورته الثانية التي يحتضنها مقر «هيئة الشارقة للكتاب» حتى 24 أبريل الجاري، في أجواء رمضانية تجعل التجول بين أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض رحلة معرفية وعلمية وأدبية، يتنقل خلالها الزائر بين عناوين تجتمع تحت سقف واحد لتقدم صورة عن ثقافة وتراث الإمارات.

ومن الإصدارات المعروضة في هذه الدورة من المعرض، نذكر:

ديوان الهاملي

يرتبط الشعر النبطي كلون أصيل بتراث وهوية الإمارات والخليج، ومن بين أعمال الرواد في هذا الفن، نجد في المعرض ديوان الشاعر أحمد بن خليفة الهاملي، الذي أصدرته «أكاديمية الشعر» ضمن سلسلة أعمال شعرية تراثية، وترد إشارة في الديوان إلى أن طبعته الأولى صدرت في الهند سنة 1976، والمعروف أن صاحب هذا الديوان يعد من رموز الشعر النبطي في الإمارات وتوفي عام 1982.

«عطش البحر»

وهو كتاب مشوق صدر في طبعة ثانية ويقدم باقة من السرد القصصي بأقلام إماراتية عُرفت بتأسيسها لفن القصة القصيرة، ومعها أجيال وسيطة ظهرت في عقد الثمانينيات، وأخرى جديدة، ويُمكن القارئ من تكوين فكرة عامة من خلال هذا الكتاب عن أجواء السرد القصصي في الإمارات.

رواية «شارع المحاكم»

الرواية للكاتبة الإماراتية أسماء الزرعوني، وعنوانها كما يظهر على الغلاف «شارع المحاكم – متوالية الحب والوجع»، صدرت عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع، وعلى الغلاف الأخير للطبعة الثانية من الرواية يكشف لنا مقتطف من العمل أن بطلة الرواية تدعى سلوى، وأنها تبحث عن شارع كانت تعرفه في الستينيات، ومع ذلك تغامر بالذهاب إليه بعد أن تغير سكانه وتبدلت ملامحه.

«خلجات نفوس حائرة»

الإصدار للكاتبة شيخة الناخبي، ويضم مجموعتها القصصية الكاملة التي بلغت 31 قصة قصيرة عصية على النسيان، ولا ينبغي لها أن تسقط من ذاكرة التاريخ الأدبي، لأنها تمثل تجربة إحدى رائدات القصة في الإمارات.