الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
زكي مبارك.. شغف السمر في رمضان
زكي مبارك
23 ابريل 2022 01:52

إيهاب الملاح (القاهرة)

في هذه الحلقة، نلتقي مع الدكاترة زكي مبارك، الذي اشتهر في الحياة الأدبية والفكرية في النصف الأول من القرن العشرين بلقب «الملاكم الأدبي»، أما الدكاترة زكي مبارك (1892-1952) فلأنه حصل على ثلاث درجات للدكتوراه في الأدب وتاريخه، والأخلاق عند الغزالي والتصوف الإسلامي عن ثلاث أطروحات قيمة، طبعت كلها مراراً، وهي من أشهر أعماله وأذيعها حتى وقتنا هذا، وهي «النثر الفني في القرن الرابع الهجري»، «التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق»، و«الأخلاق عند الغزالي».
أما لقب «الملاكم الأدبي»، فلأنه كان مثيراً للمعارك مواجهاً خصومه وموجهاً لهم كلماتٍ كـ«اللكمات» توجع وتؤلم وتترك أثراً لا يزول، ومن أشهر كتب زكي مبارك «وحي بغداد» الذي أفرد فيه فصلاً مبهجاً عن «الأسمار والأحاديث في ليالي رمضان»، وهذا الفصل درّة من درر الكتابة النثرية في أدبنا العربي الحديث والمعاصر، فزكي مبارك كان يتشوق إلى السمر في رمضان، لماذا؟
يجيب عن ذلك:
«إن الشوق إلى السمر في رمضان هو شوقٌ قضَت به طبيعة الحياة، لأن الناس يكادون يمسكون عن الكلام في أيام الصيام من فرط التعب والإعياء، فإذا جاء المغرب وأفطروا رجعت إليهم الحيوية، وتشوفوا إلى مطوَّل الأحاديث، فالكلام عند الإنسان هو مادته الأولى من اللهو واللعب وهو مسلاته وملهاته في أكثر الأحايين.. أضيفوا إلى هذا أن الناس يحتاجون في ليالي رمضان إلى انتظار السحور، وهم لا ينتظرونه ساكتين، وإنما يتعاونون على السهر بأطايب الأسمار والأحاديث».
وزكي مبارك لا يفارقه حسه البحثي ولا التاريخي حتى وهو يتحدث عن «الشوق إلى السمر في رمضان»، ويردنا ذلك إلى سياحة ممتعة ولطيفة في تاريخ الأدب العربي لتتبع هذه الظاهرة التي وسَمت الحياة الفكرية والثقافية لدى المسلمين طوال القرون التالية للهجرة، ويقول صاحب «البدائع»:
«ومن الحق أن نذكر أن الكلام يُستعمل أيضًا في تزجية أيام الصوم، والتاريخ يحدثنا أن علماء المسلمين كانوا يقطعون أخريات النهار بالجدل والمناظرة في الشؤون الدينية واللغوية، ومن شواهد ذلك ما حدثنا الصاحب بن عباد من أنه كان يرى العلماء يتجادلون في قصر ابن العميد بعد العصر في رمضان، فإذا اقترب المغرب انقلبوا إلى بيوتهم، وكانت هذه الحال مما ضايق ابن عباد، فنذر إن أقبلت عليه الدنيا ليحجزن العلماء إلى ما بعد الفطور، ثم قضى الحظ أن يكون وزيراً فكان العلماء يحضرون عنده بعد العصر في رمضان للجدل والمناظرة، فإذا أذَّن المؤذن مدَّت لهم الموائد فأكلوا وشربوا، ثم قضوا السهرة إن شاؤوا في السمر والحديث».
لكنه يرصد أيضاً حضوراً وظهوراً لجلسات السمر والإمتاع والمؤانسة من قبل ابن العميد وابن عباد، «فكانت المساجد تمتلئ بالناس بعد العصر في رمضان، وكان الواعظون والقصاص يلهون الناس عن متاعب الصوم بفضل ما ينثرون عليهم من العظات والأقاصيص، ولو راجعنا التاريخ لحدثنا عن شواهد ذلك من أخبار المساجد في البصرة والكوفة وبغداد».
ولا تزال هذه السُنة متبعة في الديار المصرية، يقول زكي مبارك، وكان لعلماء القاهرة سُنة مرضية، فقد كان منهم من يذهب إلى المسجد بعد السحور، ثم يحدث الناس إلى صلاة الصبح، ولهم في ذلك نوادر يضيق عن سردها هذا الحديث.

زكي مبارك
رمضان
شهر رمضان
الأدب العربي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©