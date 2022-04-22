أكاديمية الشعر تشارك في «بيج باد وولف»

شاركت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في الدورة الثالثة من معرض الكتب «بيج باد وولف» الذي تمتد فعالياته على مدار 11 يوماً حتى 24 أبريل الجاري بمدينة دبي للاستوديوهات، ويضم المعرض أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم. تعرض الأكاديمية مجموعة متميزة من إصدارات للباحثين والمؤلفين الإماراتيين، المتعلقة بالموروث الشعبي والشعر بشقيه الفصيح والنبطي والنقد والأدب العربي بشكل عام. وتقدم الأكاديمية بمناسبة الاحتفال بعام الخمسين، خصم 50% على أسعار جميع إصداراتها المعروضة لزوار المعرض، بهدف غرس ثقافة القراءة في المجتمعات من خلال توفير الكتب ذات المحتوى القيّم بأسعار مناسبة للجميع. يشار إلى أن أكاديمية الشعر تؤكد باستمرار دورها الداعم لأهمية الكتب في إثراء الفكر الثقافي، وحرصها على مواكبة الحركة الثقافية بالدولة عبر مشاركاتها المنتظمة في معارض الكتب التي تقام في جميع إمارات الدولة على مدار العام.