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ثقافة
صالحة عبيد وإيمان اليوسف: «الشارقة الثقافي» وصل بالكتاب الإماراتي للعالمية
خلال الجلسة
22 ابريل 2022 20:42

الشارقة (الاتحاد)
أكدت الكاتبتان صالحة عبيد وإيمان اليوسف أن المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، الذي ترسخ بنيانه منذ أربعين عاماً وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جسر حضاري لإيصال الكتاب الإماراتي وملامح المشهد الثقافي في الإمارات إلى العالم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الكتاب الإماراتي – الوصول إلى العالمية»، نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» في اليوم الأول من «معرض الكتاب الإماراتي»، وحضرها أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ونخبة من الأدباء والمثقفين ورواد المعرض.

  • أحمد العامري وسلطان العميمي خلال الجلسة
    أحمد العامري وسلطان العميمي خلال الجلسة

وأشارت الأدبية صالحة عبيد إلى أهمية معارض الكتاب والمشاركات الخارجية لما تقدمه من فرص للمبدعين والكتاب الإماراتيين، ولما لها من أثر إيجابي في التعريف بالإبداع الإماراتي إقليمياً وعالمياً، وخاصة ما تحقق بفضل المشاركات التي حلت فيها الشارقة ضيف شرف، ومثلت الثقافة الإماراتية والعربية في عدد من المعارض الدولية الكبرى.

  • صالحة عبيد
    صالحة عبيد

وأكدت أهمية الترجمات التي تصدرها «هيئة الشارقة للكتاب» في إطار مشروعها لتعريف القراء في الثقافات الأخرى على المنتج الإبداعي في الإمارات، واعتبرت أن ثمار هذا المشروع بحاجة إلى مرور الوقت ليحدث التراكم الفعال، على اعتبار أن الثقافة ونقل الصورة من خلالها إلى الآخرين عملية تراكمية تتطلب الدأب والتغلب على تحدي الاستمرارية والاستدامة.
من جهتها، تحدثت الكاتبة إيمان اليوسف حول نظرة العالم إلى المنطقة العربية بعدسة الإعلام، وأثر ذلك في ترسيخ صورة نمطية عن المنطقة، مشيرةً إلى أن الكتاب قادر على تحقيق التواصل وإعادة تقديم الذات بشكل مختلف، ليتعرف الآخر على الإنسان العربي بشكل أعمق، من خلال الترجمة والقراءة التي تقرب المسافات بين الشعوب.

  • إيمان اليوسف
    إيمان اليوسف

وقالت اليوسف: «تقاطع الإنسان بالإنسان يتعزز من خلال المشاركات الخارجية والتواصل المباشر وليس من خلال الكتب فقط»، مشيرةً إلى أن تجربتها خلال إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية لحضور ورشة في مجال الكتابة الإبداعية، أثبتت لها أن الثقافة من القوى المؤثرة في تغيير المفاهيم وتعزيز التواصل الإيجابي مع الآخرين.

صالحة عبيد
إيمان اليوسف
الشارقة الثقافي
الكتاب الإماراتي
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