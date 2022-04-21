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ثقافة
فوزية العكرمي.. أحيا لحظات وجد صوفية
فوزية العكرمي
22 ابريل 2022 02:21

ساسي جبيل (تونس)

الشاعرة التونسية فوزية العكرمي تتساءل في سياق ذكرياتها وذاكرتها مع الشهر الكريم.. ماذا تراني أقول عن رمضان في الماضي وبماذا سأصف أيامي تلك؟ إنّه رمضان الألفة والأنس بين أحضان العائلة الموسّعة وعلى إيقاع الفرح الذي يعطّره حضور الوالدين رحمهما الله، لرمضان في ذلك الوقت نكهته الخاصة ورونقه، فكلّ الأسرة تتشارك في الاحتفاء بمقدم هذا الشهر الفضيل حيث تدبّ حياة جديدة في أركان البيت بأنفاس الخير والطمأنينة لتجمعنا مائدة صغيرة عند الإفطار عليها أطباق متنوّعة.

محبّة ووئام
كانت أمّي تشرف على تلبية الرغبات وإرضاء الجميع بطريقتها الآسرة المحبّة للحياة، كما عشت أياماً هانئة في ذلك الحيّ الشعبي بجهة صفاقس وبحضور جيران بل أهل بدّدوا الشعور بالبعد عن الأهل والأقارب، فمرّت الأيام سريعة معهم وبهم على إيقاع المحبّة والوئام، ولن أنسى تلك الأيام السابقة للعيد وتلك الاستعدادات التي تكون على قدم وساق لاستقباله ومرافقة الوالدة لشراء لباس العيد نهاراً وربّما العودة ليلاً إلى المدينة (باب البحر وباب الديوان وباب الجبلي)، لتمضية الوقت وشراء مستلزمات العيد.
وردا عن سؤالنا هل ثمّة ارتباط بين الزمان والمكان في رمضان؟ تقول الكاتبة التونسية «لكلّ فترة زمنية مذاقها الخاص في حياتنا ولكلّ مكان روحه الخاصة به، بين صفاقس ومدينة باجة مسافة حلم لا تقاس بالكيلومترات بل بخفقات القلب، نحن أبناء الصُّدف الجميلة حيث شاءت الأقدار أن أتزوج وأعمل بمدينة باجة لأختار الاستقرار بها عن طيب خاطر وأحيا حياة هادئة ومتيسّرة صرت فيها مسؤولة عن أسرة صغيرة».

«مخارق وزلابية»
وجوابا عن سؤال هل من خصوصية لشهر رمضان في الحاضر؟ تقول فوزية: هنا في مدينة باجة الوديعة حيث الخصوبة والنّقاء وحيث تتعانق الخضرة السّاحرة عناقاً أبديّاً أجدني أحيا لحظات وجد صوفية مع المكان المفعم بروح الأصالة ومع أهل باجة الطيبين الذين يفتحون بيوتهم وقلوبهم لكلّ زائر، فرمضان في هذه المدينة له خصوصيته الروحية والاجتماعية والتجارية، حيث المساجد عامرة بالناس والقلوب عامرة بالخير والإيمان والتآزر، كما الأسواق تشهد حركية لا مثيل لها، فتصير المدينة مقصدا للمئات من الزوّار الذين يقدمون إليها من كلّ جهات البلاد يومياً يتنزّهون في أرجائها ويتزوّدون بما لذّ وطاب من حلوياتها التقليدية «المخارق والزلابية»، إضافة إلى أجبانها عالية الجودة.

طقوس الكتابة
حول مدى اختلاف طقوس الكتابة والإبداع في رمضان عن غيره من الشهور، تقول العكرمي: «فعل الكتابة لا يتوقّف بتغيّر الزمكان بل يتّخذ تجليات أخرى ويصير محكوماً بحكم عادات رمضان لكنّه لا يُلغَى، وأعتقد أنّ هاجس الكتابة يشتدّ وتصير الحاجة إلى التنفيس عن خبايا النفس ومشاغلها ضرورية، فالصّور والأحداث والانفعالات التي يمرّ بها الفرد في يومه المتخم بالحكايا لا بدّ لها من حيّز يسرقه من جملة مشاغله ليعانق هذيان القلم وكدّ الخاطر، لذلك يكون التفرّغ للشعر ليلاً بعد أن ينام الجميع، بعيداً عن عبء المسؤوليات والالتزامات.

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