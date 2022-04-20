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ثقافة
اليازية بنت نهيان تطلق «المرشد الثقافي العربي»
اليازية بنت نهيان تطلق «المرشد الثقافي العربي»
21 ابريل 2022 02:01

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أطلقت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية، برنامج «المرشد الثقافي العربي» تحت شعار «بالماضي نعبر للمستقبل» بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وبمشاركة المنظمة العربية للمتاحف. ويتزامن إطلاق هذا البرنامج مع الاحتفال بشهر التراث الذي يضم: «يوم التراث العالمي»، و«اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم»، و«اليوم العالمي للمتاحف»، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «قوة المتاحف».
ويهدف برنامج «المرشد الثقافي العربي» إلى رفع الإيجابية لدى الشباب العربي، وإعداد مرشد ثقافي نوعي من خلال تأهيله وإكسابه خبرات ومؤهلات متكاملة ومواكبة لحاجات مرتادي المتاحف والمواقع الثقافية والتاريخية، ومتماشية مع مقاييس الإرشاد الثقافي العالمية باعتبار أن السياحة الثقافية تعد رافداً مهماً من روافد السياحة والاقتصاد. 
ويشمل البرنامج تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والتدريبية منها: تنظيم ورشة عمل لتأهيل المرشد الثقافي العربي يقدمها نخبة من خبراء التراث والمتاحف في مؤسسات متحفية رسمية، ومن يمارسون المهنة بشكل حر في العالم العربي، وستختتم الورشة بمسابقة لأفضل الأفكار العملية لتشجيع الشباب والعائلات على ارتياد المتاحف وربط علاقة نوعية معهم، بالإضافة إلى تنظيم العديد من البرامج التحفيزية الترويجية لارتياد المتاحف والمواقع التاريخية والثقافية وإعادة اكتشاف المجهول أو المنسي منها.
 كما سيقدم البرنامج لفتة تكريمية لبعض الرموز من العاملين في ميدان صون والحفاظ على الإرث الثقافي من خلال تكريم «المرمم» الذي يعد رمزاً من رموز الحفاظ على القيمة التاريخية والفنية للآثار أو الكتب أو الوثائق.
إلى ذلك، قال محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، جامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها في الفعالية: «يسرنا أن نعلن عن انطلاق «برنامج المرشد الثقافي» الذي تُنفذهُ منظمة ألكسو بالتعاون مع سفيرة فوق العادة للثقافةِ العربية، والذي انضمت إليه أغلب بلداننا العربية واستعدت له المنظمة، وسيشهد سلسلة من الأنشطة والفعاليات في مختلف متاحف التراث الثقافي العربية، وسيعكفُ المرشدون الثقافيون في هذه المتاحف منذ الآن على تصور وبلورة هذه الأنشطة، التي ستؤسس هذه المناسبة التي نأمل أن تُصبح تقليداً حميداً نحتفل به دورياً ونسعى إلى تطويره».

اليازية بنت نهيان
الإمارات
أبوظبي
الألكسو
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