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أكاديمية الشعر تعرض 138 إصداراً في «الكتاب الإماراتي»
أكاديمية الشعر تعرض 138 إصداراً في «الكتاب الإماراتي»
21 ابريل 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «أكاديمية الشعر»، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجناح خاص في الدورة الثانية من «معرض الكتاب الإماراتي» الذي تنظمه هيئة الشارقة، خلال الفترة من 20 حتى 24 أبريل الجاري بمقر الهيئة.
وتعرض الأكاديمية خلال المشاركة 138 من إصدارات للباحثين والمؤلفين الإماراتيين، المتعلقة بالموروث الشعبي والشعر بشقيه الفصيح والنبطي والنقد والأدب العربي بشكل عام.
إلى ذلك، أكد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، أن مشاركة الأكاديمية في الدورة الثانية من معرض الكتاب الإماراتي امتداد لمشاركتها الأولى من الدورة، التي شهدت نجاحاً وإقبالاً كبيرين من الجمهور الحريص على متابعة آخر إصداراتها.
وقال إن معرض الكتاب الإماراتي انطلق وفق رؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي الكتاب الإماراتي والمؤلف الإماراتي ودور النشر المحلية جل اهتمامه ودعمه.
وأضاف أن الأكاديمية أولت منذ انطلاقتها عام 2007 اهتماماً كبيراً بالكتاب المحلي والمؤلفين الإماراتيين، على صعيد الإبداع الشعري والجهود البحثية والتوثيقية والنقدية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الهوية المحلية وإثراء الساحة الأدبية المحلية والعربية بالعطاء الإبداعي والفكري لأبناء الإمارات، من خلال إنتاجهم القديم والحديث.
وأشار العميمي إلى أن الأكاديمية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تقدم من خلال إصداراتها أسماء إماراتية جديدة لم يسبق لها الدخول في عالم النشر، وأن الأعمال المنشورة فيها تصدر وفق مقاييس نشر رفيعة تراعي جودة المحتوى.

أبوظبي
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أكاديمية الشعر
معرض الكتاب الإماراتي
الكتاب الإماراتي
هيئة الشارقة للكتاب
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