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ثقافة
استمرار «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد» في نسخته الافتراضية
استمرار «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد» في نسخته الافتراضية
21 ابريل 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن إتاحة نسخة افتراضية دائمة من المعرض الفني التشكيلي «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد»، الذي نُظم ضمن الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، لتشكّل مرجعاً تاريخياً للباحثين والفنانين والدارسين للفن التشكيلي الإماراتي.
إلى ذلك، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد» في نسخته الافتراضية، يعيد تعريف مفهوم المعارض الفنية في العصر الرقمي، مستكشفاً طرقاً مبتكَرة للتواصل مع العالم، ومفسحاً المجال أمام العالم بأسره للاطلاع على نهضة الفنون التشكيلية والثقافة في الإمارات، ومشاركتنا حكاية خمسين عاماً من الإبداع والإنجاز».

  • هدى الخميس
    هدى الخميس

وتتيح النسخة الافتراضية من المعرض للجمهور من جميع أنحاء العالم في رحلة افتراضية يعيش فيها مراحل تطور الفن التشكيلي الإماراتي عبر سردية عن التحول الفني والثقافي على مدار الخمسين عاماً الماضية، مع دليل صوتي يشرح المزيد عن الأعمال التشكيلية والفنية في المعرض والإلهام وراءها.

أبوظبي
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
الإمارات
معرض إمارات الرؤى
هدى الخميس
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