«الثقافة والعلوم» تكرّم مؤسسات وشخصيات تطوعية

دبي (الاتحاد)

ضمن الأمسيات الرمضانية في ندوة الثقافة والعلوم تم مؤخراً، تكريم المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح فعاليات الملتقى الآسيوي السادس الذي أقيم في ندوة الثقافة والعلوم.

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، أن جهود العمل المجتمعي والتطوعي كان لها أكبر الأثر في إنجاح الفعالية، وعزّز الانطباع الإيجابي عن العطاء المجتمعي في دولة الإمارات أمام الوفود المشاركة، والتي تجاوزت 50 دولة و400 مشاركة.

وأضاف أن فلسفة العمل التطوعي تعتمد على قيام الإنسان بتقديم الأعمال النافعة للمجتمع من دون انتظار مردود، وهذا النهج أسّس لها في ثقافة المجتمعات العربية منذ قديم الأزل بأكثر من معنى ومسمى منها الفزعة والعون.

وذكر أن تشجير طريق الذيد في بدايته كان بجهود ذاتية مجتمعية لزراعته، فالمجتمعات لا تبنى بالقرارات، ولكن بعزائم وهمم أبناء المجتمع، فالتطوع يجعل الإنسان يعطي من ذاته وبرضاء نفس.

وأوصى البدور الشباب المشاركين بالحرص على التطوع وبذل الجهود لما لها من أثر عظيم في بناء المجتمعات.