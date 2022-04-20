كتب من «كلمات» ترافق الصغار في شهر رمضان

الشارقة (الاتحاد)

تقدم دار «كلمات» للنشر خلال شهر رمضان المبارك مختارات من أبرز إصداراتها لترافق القراء الصغار واليافعين في رحلة من المتعة والتعلم واكتساب القيم الفضيلة، حيث ترشح ضمن مبادرتها الرمضانية «مكتبة كلمات الرمضانية» 10 كتب وقصص تتناول بحكايات شيّقة قيم الصداقة، والعطاء، وأهمية التفاؤل والأمل في الوصول للطموحات.

- يونس

في قصة «يونس» للكاتبة أمل ناصر، يتتبع القراء حكاية طفل يعاني من متلازمة داون، ويمتلك موهبة مميزة في إعداد الحلوى، حيث يعد الكثير منها ويضعها في أكياس ورقية ويلصق عليها رمزاً اختاره لمنتجاته هو عصفور أزرق، ومن ثم يوزعها سرًّا على أهالي الحي الذي يعيش فيه، حيث يضعها عند أبواب بيوتهم ويمضي، إلا أن هذا السر ينكشف بحدث غريب، فما الذي لاحظه أهالي الحي حتى تعرفوا على هوية صانع الحلوى الماهر؟

- لسانك حصانك

«لسانك حصانك» كتاب من تأليف فاطمة شرف الدين، ورسومات حنان القاعي، ويقدم مجموعة عبارات وجمل صمِّمت لتكون صعبة النطق، خاصة عند تكرارها بسرعة، ويهدف إلى بث روح التسلية والمعرفة بآن واحد، حيث يحاول القراء ترديد العبارات وبسرعة، مما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء مضحكة في النطق. وقد حصد الكتاب جائزة أدب الأطفال من معرض بولونيا الدولي للكتاب عام 2016.

- رحلة دانة

يروي كتاب «رحلة دانة» قصة اللؤلؤة «دانة» التي قامت برحلة في البحر حتى استقرت في عقد تلبسه فتاة اسمها دانة أيضاً، على عكس صديقتها اللؤلؤة «موزة» التي فضلت البقاء في البحر على المغامرة. القصة من تأليف صالحة غابش، ورسومات جوانا مارتنز.

- قبلة ملاك

ومن خلال قصة «قبلة ملاك» يتعلم الطفل قيمة الاعتزاز بما لديه من اختلافات عن الآخرين، وأن هذه الإضافات تميّز بعضنا عن بعض، وهي من تأليف سحر نجا محفوظ، ورسوم لايا كاريرا.

- صوت البحر

قصة «صوت البحر» للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، ورسوم دبرا جيدي، يتعرف خلالها الطفل على الفتاة «لين»، التي فقدت صوتها الشجي بسبب انقطاع مصدر جماله، وهو البحر، حيث لم يعد البحر يحمل لها قصصاً سعيدة، لتكتشف أن الحزن قد أصاب الأطفال في قريتها، وهو ما انعكس على أمواج البحر حزناً وألماً. عندها قررت مع صديقتها أن تعيدا السعادة إلى قلوب الأطفال، ليفرح بحرهم.

- أطيب من الموز

مع قصة «أطيب من الموز»، يتعرف الأطفال على القرد سمور، الذي يحب الموز كثيراً، ولكنه يحب كسب الأصدقاء أكثر. وهو يظن أنه إذا قام بتقليد الحيوانات الأخرى فإنها ستحبه وتقبل على صداقته، لكنه يكتشف أنه كي يكتسب الأصدقاء عليه أن يتصرف على طبيعته. القصة تعزز قيم الصداقة في نفوس الأطفال، وهي من تأليف: سلمى قريطم، ورسومات: طارق كمال.

- أريج

مع قصة «أريج» يتعرف القارئ على طفلة اسمها «أريج» وهي تحب بائعة الورد الطيبة، وفي ذات يوم غابت بائعة الورد، فاختفت كل الروائح العطرة، وبدأت أريج بالسعال. وهنا تبدأ المغامرة الشيقة لأريج في البحث عن بائعة الورد لتعيد الروائح العطرة. تهدف القصة إلى خلق علاقة مع الطبيعة بألوانها وروائحها، وتشجيع الأطفال على الاهتمام بالزهور ورعايتها. وهي من تأليف: عبادة تقلا، ورسوم: أليساندرا سانتيلي.

- رمضان في الإمارات

يتناول كتاب «رمضان في الإمارات» العادات والتقاليد التي يمارسها الإماراتيون في شهر رمضان المبارك. وهو من تأليف: فاطمة شرف الدين، ورسومات إستريليتا كاراكول.

- مزاج سيئ

مع قصة «مزاج سيّئ جدًا»، يلتقي آدم بمزاجه السيئ، الذي أخبرته أمه بأنه يزوره فيصاب بحالة غريبة من الصراخ والغضب. القصّة تفتح المجال للحديث مع الطّفل عن أهميّة التّحكم بالغضب والابتعاد عن المزاجيّة، وحسن التّصرّف مع الآخرين وعدم أذيّتهم. وهي من تأليف توم جاميسون، ورسومات أولغا داميدوفا.

- البنت النطاطة

يتعرف الطفل من خلال قصة «البنت النطاطة» على طفلة قصيرة جداً اسمها «حلا»، يضطرها قصر قامتها إلى القفز كي تصل إلى الأشياء العالية. وهذا جعلها موضع سخرية «ميرا» وصديقاتها في المدرسة. استمرت معاناة حلا إلى أن تمكَّنت بفضل حجمها الصغير وخفة حركتها من الفوز على ميرا في سباق المدرسة. القصة تعلم الصغار أن يتقبلوا اختلافهم عن الآخرين، ويستثمروها لصالحهم. وهي من تأليف: فاطمة شرف الدين، ورسومات: ماريانا رويز جونسون.