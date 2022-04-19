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ثقافة
دائرة الثقافة بدبا الحصن تنظم برنامج الأيام الثقافية في الشرقية
دائرة الثقافة بدبا الحصن تنظم برنامج الأيام الثقافية في الشرقية
20 ابريل 2022 00:15

دبا الحصن (وام)


 نظم مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن برنامج الأيام الثقافية في الشرقية بميدان سارية العلم، بحضور أحمد عبدالله بن يعروف رئيس المجلس البلدي بمدينة دبا الحصن وطالب علي الظهوري عضو المجلس الاستشاري ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية ووفاء خلفان الغول مديرة مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن وعدد من مديري الدوائر المحلية في المدينة. واستضاف الصالون الأدبي كلاً من الشاعر والإعلامي عبدالله الهدية الذي ألقى قصائد نبطية وفصحى، والمنشد سلطان السامرائي الذي قدم فقرات إنشادية تضمنت أناشيد دينية ووطنية. 
وضم البرنامج معرضاً فوتوغرافياً تحت عنوان «ومضات ثقافية» سلط الضوء على أبرز البرامج الثقافية التي نظمتها الدائرة ووثق مسيرة عمل ثقافي حافل بالفعاليات التي أثرت الساحة الثقافية، إضافة إلى ركن الحكواتي الذي قدمت فيه فاطمة النقبي حكايات من موروثنا الشعبي الجميل. 
وتضمن البرنامج المكتبة المتنقلة التابعة للدائرة والتي ضم كتباً قيمة حيث أقيمت عدة ورش قرائية وفنية نالت استحسان الجمهور. وقالت وفاء الغول مديرة مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن: «تأتي الأيام الثقافية لتترجم نهج الراعي الأول للثقافة في الإمارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولتجسد منجزاً جديداً يضاف لسلسلة إنجازات إدارة دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، ولاستقطاب طاقات إبداعية جديدة تثري المشهد الثقافي». وفي الختام، تم تكريم المشاركين في البرنامج.

دائرة الثقافة
دبا الحصن
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