زايد.. المثقف الحكيم

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

تمرّ علينا في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، كما في كل عام ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الموافق الثاني من نوفمبر عام 2004، إلى اليوم وبعد 18 عاماً من الغياب، ما زال إذا ذكر اسم حكيم العرب، ينصرف الذهن إلى ذلك القائد التّاريخي المستشرف الذي خطّ الأرض بعصاته فعبّد طريقاً، وشقّ قناة، وحفر بئراً، وعمّر بنياناً، فلا يختلف على اسمه اثنان، ولا على صفة اسمه الزائد في العطاء والجود، حمل همّ أمته فأوفى ووفى.

رحل الشيخ زايد «طيب الله ثراه» ولا يزال نهجه الإنساني باقياً في ذاكرة أهل الإمارات والعالم، فهو صاحب المنهج الفكري الذي يركّز على أنّ المحبّة الكونية والسلام هما القاعدة التي يجب أن تقوم عليها حياة الأمم، ولما تميّز به من حكمة وبعد نظر ورؤية ثاقبة، استشرفت آفاق المستقبل، جعلت الإمارات مركزاً عالمياً لتكريس حوار الثقافات والأديان والتّسامح، وقد عزّز لدى شعبه مفهوم قبول الآخرين والتّعايش معهم، وما زال هذا النّهج ممتداً لدى قيادة الإمارات الحكيمة حتى اللحظة، ونستشعره في الكثير من المحطات الإنسانية والثقافية واحترام حقوق الإنسان.

لقد كان زايد «رحمه الله» نبراس علم وثقافة وتعلّم، فقد علم بفطرته البشرية معنى الحبّ والإخاء، ومعنى التّضحية والرّجولة، أحبّ ربّه بصدق بحسن طاعته إليه وتقرّبه منه بتنفيذ أمره بحرصه على من ولّاه أمرهم، فتقرّب لربّه من هذا الباب، فأحبّه اللّه، وأودع حبّه قلب كل كبير وصغير، قاص ودان، فلم يكن رجل تاريخ فقط، وإنما كان أباً رحيماً عطوفاً للجميع، أنار الإمارات وغرس في كيانها كلّ دعائم وأصول الإيمان والتّقوى والشفقة والصّدق مع النّفس، علّم شعبه كيف يكونوا أوفياء ومنصفين للمظلومين والضعفاء في الأرض، وأن يبذلوا جهودهم في كل حين والاستجابة لحاجات الآخرين والمنكوبين، فلا عجب أن تكون الإمارات من أهم الدّول في تعزيز مفهوم أمثل للعمل الإنساني، ونجدة وغوث للشعوب في كل أنحاء العالم، تحت ظلال مدرسة العطاء بلا حدود.

الأثر الثقافي كان من أهم إنجازات فقيد الوطن الكبير، فقد عمل على ترسيخ الفعل الثقافي بإطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع، ومن ذلك «معرض الكتاب» عام 1981، الذي أصبح فيما بعد حدثاً ثقافياً عالمياً تحت مسمّى «معرض أبوظبي الدّولي للكتاب»، إلى مجالسه الثقافية التي كانت تزدهر في شهر رمضان، حيث شكّلت بمحتواها مدارس خير وعلم وشعر، نهل من معينها كل من كان من روادها، خصوصاً الأوائل منهم، حيث اعتاد الشيخ زايد «طيب الله ثراه» استضافة النّخبة من العلماء ورجال الدّين والشعراء، لا سيما أنّه كان شاعراً مجيداً، وكان جلياً أن يظهر في هذه المجالس مدى احترامه للعلم والعلماء وتكريمهم وتقدير جهودهم في نشر الثقافة العربية والإسلامية، حتى انتشرت المجالس الثقافية في عهده في جميع إمارات الدّولة، لتكون واجهة للقيم الأصيلة، والتي ما زالت أيضاً ممتدة في نهج قيادة الإمارات الحكيمة، حيث ضيوف رئيس الدولة «حفظه الله» من العلماء ورجال الفقه والدّين، وتقديمهم لسلسلة من الندوات والمحاضرات، مواضيعها ذات صلة بالشهر الفضيل وتعزيز مكانة الخطاب الديني الوسطي العقلاني، على اعتبار أننا جزء من الوحدة البشرية، والأخوة الإنسانية هو عنوانها الأهم كونها تفتح قلوبنا لنشوة المحبة والسعادة والتّسامح، فلم يغب زايد لحظة من الزّمن عن ذاكرة الوطن ووجدان الأمة قيادة وشعباً، فالنّهج الذي أرساه في مجالات العمل كافة ما يزال نبراساً تقتدي به القيادة الحكيمة، وهادياً للأمة في السّير على طريقه والالتزام به، حتى اعتبار وتسمية يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل القائد المؤسس بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، إحياءً لذكراه وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في داخل الدولة وخارجها.

لقد حفل سجل المغفور له الشيخ زايد، بصفحات ثرية ناصعة من المنجزات الوطنية الباهرة التي سطّرها التّاريخ بأحرف من نور على مدى سنوات متواصلة من العطاء في العمل الوطني والقومي، فقد أرسى «طيب الله ثراه» مفهوم «الأمن الثقافي المستدام» في إطار سلسلة من المؤسسات الثقافية والإعلامية التي وجه بإنشائها لخدمة الثقافة الجماهيرية، نرى آثارها اليوم في العديد من المحطات، لا سيما فيما يتصل بتعزيز الثقافة والهوية الإماراتية في جامعات الدّولة، من حيث اعتماد موضوع «الدراسات الإماراتية» كمادة إلزامية.

بناء دولة الأصالة والمعاصرة

أجمع العالم على أن زايد كان زعيماً رائداً ورجل دولة قوياً يتمتع بالحكمة وبعد النّظر، أسهم في دعم قضايا أمته العربية والإسلامية، من أجل تحقيق وحدة الصّف والتضامن بين شعوبها، كما كان وما زال بالنسبة لشعب الإمارات الأب والقائد الإنسان، فقد ارتبط بأبناء شعبه وتراثهم وموروثهم الشعبي والإنساني وتقاليدهم التي أحبها، وكانت منبعاً لثوابت استراتيجية بناء دولة الأصالة والمعاصرة، في ظلال ريادته لبناء ما يسمى اصطلاحاً «التنمية المستدامة» ليكون عطاءً مستمراً تتوارثه الأجيال، وهذا ما جعله في الأعين قدوة القادة الحكماء، أهل الخير والعطاء، حيث ذكرى روحه الطّاهرة حاضرة في كل إنجاز تحققه الدولة على الصعيدين الخيري والإنساني، مستذكرين عام 1985، حين منحته المنظمة الدولية للأجانب في جنيف «الوثيقة الذهبية» باعتباره أهم شخصية، لدوره البارز في مساعدة المقيمين على أرض بلاده وخارجها في المجالات الإنسانية والحضارية والثقافية.