«دبي للثقافة».. تعقد ملتقى «دبي لمسرح الشباب 2022»

دبي (الاتحاد)



تنطلق فعاليات الدورة الثالثة عشرة من ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب 2022، خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر 2022، لتفتح المجال للمخرجين الشباب وشركات الإنتاج المحلية للمشاركة بعمل مسرحي بنسبة 20% مع إدخال العنصر الشبابي في لجنتي المشاهدة والتحكيم بنسبة 10%، وكانت «دبي للثقافة» قد عقدت ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب افتراضياً، بحضور أعضاء مجالس إدارة المسارح الأهلية في جميع إمارات الدولة ونخبة من الفنانين الشباب والرواد من المواهب المسرحية الوطنية، لمناقشة ماهية الدورة القادمة من المهرجان وما سيستجدّ عليها من حيث المحتوى والشكل والآليات.



خلق بيئة إبداعية

بهذه المناسبة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «نسعى في كل دورة من دورات المهرجان إلى التطوير والتجديد على مستوى جميع عناصر الأعمال المسرحية المشاركة، بما يسهم في زيادة المواهب الفنية في مجال المسرح في إمارة دبي، والنهوض بالفنون المسرحية الإماراتية إلى مستوى العالمية، والارتقاء بمستوى الوعي بأهمية المسرح والذائقة الفنية لهذا الفن لدى جميع شرائح المجتمع، وزيادة الإقبال على الحضور، وصولاً إلى تحقيق تطلعاتنا إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية في دبي بما يعزز إسهامها في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».



كوميديا هادفة

وحول جديد النسخة القادمة من المهرجان، قالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «مهرجان دبي لمسرح الشباب، هو عبارة عن منصة نتيحها للمواهب المحلية للتنافس والحصول على التقدير، لذا نحرص دوماً على إشراك الطاقات الشبابية في جميع مراحله، وسوف تتميز الدورة الثالثة عشرة من المهرجان بإدخال العنصر الشبابي في اللجان الخاصة بالمهرجان، أي لجنة المشاهدة ولجنة التحكيم، بنسبة 10 في المئة، كما تم الاتفاق على فتح المجال للمخرجين المواطنين ضمن العمر المحدد والذين يمتلكون شركات إنتاج فني خاصة للمشاركة بعمل مسرحي شبابي بنسبة 20 في المئة».

وأضافت الجلاف: «بدءاً من العام الجاري، ستتّسم الأعمال المسرحية بطابع كوميدي هادف -أدب ساخر لتعزيز دور المسرح الاجتماعي واجتذاب الجمهور بشكل أكبر لكن بوعي ومسؤولية، إذ غالباً ما تحظى الأفكار الهادفة المصاغة بقالب كوميدي شائق بإقبال أكبر من الجمهور، كما تمت إضافة شروط لتقديم الدعم، من أهمها استمرار عرض الأعمال المسرحية في المحافل الفنية والثقافية داخل الدولة بعد انتهاء المهرجان كي تحظى بأكبر فرصة من المشاهدة، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بها».



شروط ومعايير وناقش المشاركون في الملتقى عدة أمور تخدم هذه الدورة من المهرجان، كان من أبرزها الآليات التي ستتم وفقها فعاليات المهرجان بشكل يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد مكان المهرجان وفترة إقامته، حيث ستنطلق فعالياته على مسرح «المسرح للجميع» في مول الإمارات، وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الدعم المالي الذي تقدمه «دبي للثقافة» لإنتاج الأعمال المشاركة، وشروط المشاركة واختيار النصوص ومعايير العروض وكافة الجوانب الإبداعية المتعلقة بالعمل المسرحي.

يُذكر أن النسخة الماضية من المهرجان أقيمت من 19 إلى 25 نوفمبر من عام 2021، وحظيت بأكبر عددٍ من المشاركين في تاريخه، بما في ذلك 15 فرقة مسرحية وطنية من الإمارات، واختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز في «إكسبو 2020 دبي»، مقدماً 14 جائزة للاحتفال بمختلف مكونات المسرح، بما في ذلك التمثيل والإخراج والكتابة والإنتاج وتصميم الأزياء والمكياج وهندسة الصوت، بالإضافة إلى متخصصين في المرئيات والإضاءة.