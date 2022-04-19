«فن أبوظبي».. في بينالي البندقية للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد) أعلن فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عن تنظيم معرض «آفاق: الفنانون الناشئون» في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، خلال الفترة من 20 أبريل ولغاية 22 مايو 2022، بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية 2022.يقدم فن أبوظبي، الذي يسجّل حضوره للمرة الأولى في إيطاليا، مجموعة الأعمال التكليفية التي صمّمها الفنانون الناشئون كريستوفر جوشوا بنتون وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي خلال دورة فن أبوظبي 2021 تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات «آرت ري أوريانتد». وتوجّه مبادرة «آفاق: الفنانون الناشئون» الدعوة للقيمين المحليين والدوليين لاختيار فنانين ناشئين مقيمين في دولة الإمارات والتعاون معهم ضمن برنامج فني على مدار العام، مقدماً فرصة أمام الجيل الجديد من المبدعين والفنانين لاكتساب المهارات وصقل ممارساتهم الإبداعية بتوجيهات وإرشادات هؤلاء القيمين الفنيين، ويحظى الفنانون المشاركون بالدعم المالي والتوجيهي لترجمة أفكارهم الإبداعية إلى أعمال جديدة يتم عرضها ضمن فعاليات فن أبوظبي، وبالتالي إضافة المزيد من النجاحات والإنجازات إلى مسيرتهم الفنية. «أصدقاء فن أبوظبي» وقالت ديالا نسيبه مديرة معرض فن أبوظبي: «يواصل فن أبوظبي التزامه بتمكين الفنانين من أجل تطوير ممارساتهم الفنية، عبر إتاحة الفرص التي تدعم مسيرتهم المهنية وتعزّز حضور أعمالهم دولياً، ويحظى برنامجنا السنوي «آفاق: الفنانون الناشئون» بتمويل من المبادرة الداعمة للفن والثقافة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت عنوان «أصدقاء فن أبوظبي»، ونحن سعداء باستضافة كريستوفر جوشوا وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي وتقديم أعمالهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية».ويقدم الفنان كريستوفر بنتون في المعرض أعمالاً فنية بعنوان: «العام كان حديقتي»، التي تنصهر في مكوّناتها مفاهيم الأعمال التركيبية والنحتية، حيث تطل شجرة نخل تحمل العديد من الدلالات التي تدور حول موضوعات الهجرة واقتصادات العمل وتاريخ العبودية في منطقة الخليج، وستكون القطعة الرئيسة في معرض الفنان بعنوان «هجرة النباتات»، وهي شجرة نخل يبلغ طولها 3 أمتار تقريباً معلقة في الهواء. أما الفنانة ميثاء فتقدم عرضاً فنياً بعنوان «على مسافة قريبة جداً من الشمس»، الذي تلتقي فيه أشكال العرض المصوّر مع اللمسات الفنية النحتية، معتمداً على القماش والصور الفوتوغرافية، وهي تحاول أن تستكشف آراءها ومفاهيمها حول ملامح الطبيعة البرية للمرأة، التي لطالما حاول المجتمع في كثير من الأحيان ترويضها، متبعة منهجية شاملة تمتزج فيها قصص وأبعاد مختلفة مثل الطبيعة البشرية البرية والصورة الأولية للطابع النفسي النسوي وصفات الحيوانات البرية التي يصعب ترويضها. بينما يقدم الفنان هاشل اللمكي أعمالاً نحتية ولوحات قماشية بعنوان «نبتون»، تأخذ مشاهديها في رحلة استكشاف عوالم الطبيعة والواقع والخيال، بهدف إظهار الفكرة المتمثّلة في ندرة الموارد الطبيعية ومدى تأثير مثل هذه التحديات على النفس البشرية. وقال الفنان هاشل اللمكي: «هذه الفرصة أتاحت لي تقديم عملي الفني «نبتون» في البندقية، بالتزامن مع فعاليات التظاهرة الثقافية والفنية العالمية «بينالي البندقية»، وتكمن فكرة هذا العمل الفني في محاولتي للاحتفاء بالتنوّع وأوجه الاختلاف التي تنصهر في بوتقة مدينة أبوظبي». عابر للثقافات من جانبها، قالت الفنانة ميثاء عبدالله: «مشاركتي بهذا العمل خلال فعاليات بينالي البندقية سيكون لها طابع خاص، وأنا متحمّسة لاستكشاف كيف ستتواصل أعمالي الفنية مع جمهور البندقية، وكيف سيتم تفسيرها داخل سياق جديد نابض بالحيوية».بدوره، قال الفنان كريستوفر جوشوا بنتون: «لعب طلب الأسواق الأوروبية للتمور دوراً محورياً في قصة التمر ورحلته في جميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين، وبينما أعتبر هذه قصة محلية، خاصة بمنطقة الخليج، إلا أنها تتمتع بصدى وتاريخ عابر للثقافات له أثر في جميع أنحاء العالم.. أنا متحمس لرؤية كيف سيتم استقبال عرضي في مكان جديد». من جانبهما، قالت نادين معلوف ونادية سحويل، العضوتان المؤسستان لمبادرة «أصدقاء فن أبوظبي»: «تأسست المبادرة انطلاقاً من رؤية راسخة تتمثّل في دعم المواهب المحلية بدولة الإمارات وحثّها على تطوير مهاراتها واكتساب الخبرات داخل المشهد الفني والثقافي، ونحن سعيدتان بعرض الأعمال الفنية الرائعة للفنانين الثلاثة، بعدما تم عرضها للمرة الأولى في فن أبوظبي 2021، في منصّة دولية بحجم وقيمة بينالي البندقية، ما يُعد تأكيداً على النجاح والإنجاز المُحقق في هذا الصدد». وسيتم عرض أعمال برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية خلال الفترة بين 20 أبريل و22 مايو 2022، وسيعود فن أبوظبي إلى منارة السعديات مرة أخرى خلال الفترة ما بين 16 و20 نوفمبر 2022.

