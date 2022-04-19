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ثقافة
«كُتبٌ وكُتّاب».. 150 مؤلّفاً في 842 صفحة
«كُتبٌ وكُتّاب».. 150 مؤلّفاً في 842 صفحة
19 ابريل 2022 17:59

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يوم 23 أبريل الجاري، حفل توقيع كتاب عبدالغفار حسين «كُتب وكُتّاب قراءات مختارة»، الصادر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
وكانت الصفحات الأخيرة من الكتاب قد حفلت بشهادات تحت عنوان: «قالوا عن عبد الغفار حسين» تصدرتها عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «عطاءات عبد الغفار حسين تثري الحركة الأدبية».
ويضم الكتاب مائة وخمسين كتاباً استعرضها المؤلف في مختلف المواضيع، بينها ستون كتاباً لمؤلفين من دولة الإمارات، أي أكثر من ثلث الكتب التي استعرضها المؤلف، وهي دلالة إيجابية على تصاعد حركة التأليف والنشر في دولة الإمارات، إلى جانب حركة النشر في مجمل المنطقة العربية.
ويقول حسين في مقدمة كتابه، إن الكتاب جاء بـ842 صفحة من القطع المتوسط تصدّرته لوحة فنية من مقتنيات حسين من القطع المتوسط، وأضاف: «أحاول ألا أكون قارئاً عابراً، يقرأ كتاباً، ثم يركنه ليتناول آخر، بل حرصت على أن أدوّن ما يعنّ لي من ملاحظات، إذا وقفت على معلومات وآراء للمؤلف تستحق المناقشة، وكنت أنشر ملاحظاتي عن الكتاب المقروء، كلما سنحت الفرصة في الجرائد اليومية في الإمارات، وحيث إنه قد تجمعت لديّ الآن قراءات كثيرة ومتعددة، فقد عزمت على وضعها في كتابٍ حاوٍ لكل ما كتبتهُ من قراءات في الكتب، معتقداً أن ذلك عميم الفائدة للقارئ».
ويضع المؤلف في مقدمة كل استعراض جديد اسم وصورة مؤلف الكتاب، وبعضاً من سيرته الذاتية، وكذلك صورة الغلاف وفي بعض المراجعات يضع صورة لصفحة الإهداء التي يذيلها المؤلفون بتوقيعهم والتي تحمل تواريخ مختلفة تُعين القارئ والباحث على معرفة تاريخ نشر الكتاب وأين، وفي ختام كل مراجعة يضع حسين عنوان المادة التي نشرها آنذاك، واسم المطبوعة وتاريخ النشر.
وتشير الصفحات الأخيرة من الكتاب إلى سيرة حسين المهنية والشخصية والمناصب التي تقلدها ومساهماته الكبيرة في الحياة العامة والثقافة بشكل خاص، حيث تولى رئاسة اتحاد الكتاب في دولة الإمارات، وساهم في تأسيس أول مكتبة عامة في دبي، كما ساهم في تأسيس مجلة أخبار دبي، فضلاً عن مشاركته في تأسيس جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وتولى رئاسة مجلس أمنائها لمدة ستة عشر عاماً، وغيرها من المساهمات الكبيرة في التأليف والنشر حيث بلغت مؤلفاته اثني عشر كتاباً في مختلف المواضيع البحثية التوثيقية والإبداعية، وغيرها.

 

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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